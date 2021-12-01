Адреса пунктов вакцинации от коронавируса в Ростове-на-Дону на декабрь 2021: официальный список

Некоторые пункты вакцинации в Ростове работают даже ночью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Адреса пунктов вакцинации от коронавируса в Ростове-на-Дону на декабрь 2021 опубликовали в администрации. Рассказываем, где находятся мобильные пункты вакцинации и в каких поликлиниках можно привиться.

ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ В ПОЛИКЛИНИКАХ

Городская больница № 1 им. Н.А.Семашко (пр.Ворошиловский,105)

Будни - 08.00 -20.00, суббота, воскресенье — 08.00-14.00

Городская больница № 6: отделение № 1 (35-я Линия, дом 6 каб.16); отделение № 2 (Мясникова, 68/38, каб.3); отделение № 3 (28-я Линия, 55, каб. 112).

Будни - 09.00 -19.00; сб, вс: с 08-00 до 14-00.

Горбольница № 7 (ул. Профсоюзная 49/52, каб. 116)

Будни - 08.00 -19.00, суббота, воскресенье: 09.00-14.00

МБУЗ «Городская больница № 8 (ул. Пушкинская, 31, каб. 313)

Будни - 8.00-16.00; суббота, воскресенье: 08.00-14.00

Городская больница № 20

пр-кт. Коммунистический, 39

Будни - 08.00 -20.00, суббота, воскресенье 08.00-14.00

Здание ГБ № 20 (пр-кт. Коммунистический, 39)

С 08-00 до 20-00

Городская поликлиника № 1 (ул.Сержантова, 3 , каб 207)

Будни - 08.00 -20.00, сб, вс - с 08:00 до 14:00

Здание ГП №1 (ул. Днепропетровская, 50, каб 118)

Будни - с 08.00 до 20.00

МБУЗ «Городская поликлиника № 4 (пер.Днепровский 122/1, пункт № 1, каб.108)

Будни - с 08.00 до 20.00, суббота, воскресенье - 08.00-14.00

Пункт № 2 (Днепровский 122/1)

Пн-пт с 8:00 до 16:00 (только для организаций)

Пункт № 3 (ул. Миронова 8)

Будни - с 08.00 до 20.00, суббота, воскресенье — 08.00-14.00

Городская поликлиника № 5 (пер. Оренбургский, 22/1, каб 32)

Будни - с 09.00 до 18.00, суббота, воскресенье — 09.00-14.00

Городская поликлиника № 7 (ул.Варфоломеева,103/39)

Будни - с 08.00 до16.00, суббота, воскресенье - 08.00-14.00

Пункт № 2 (Зоологическая 30)

Будни - с 8.00 до14.00, суббота, воскресенье - выходной.

Городская поликлиника № 9 (пр. 40-летия Победы, 57А)

Будни - с 08.00 до 20.00, суббота, воскресенье - 09.00-14.00

Городская поликлиника № 10 (Б. Садовая, 106/46)

Будни - с 08.00 до 20.00, суббота, воскресенье — 08.00-14.00

Городская поликлиника № 12 (ул.Ларина, д. 6)

Будни - с 08.00 до 20.00, суббота, воскресенье — 08.00-14.00

Городская поликлиника № 14 (ул. Портовая 458/52)

Пункт № 2 (ул. Портовая, 80)

Будни - с 08.00 до18.00, суббота, воскресенье — 08.00-12.00

Городская поликлиника № 16 (Космонавтов 6/1, 5 этаж, кабинет 526)

Будни - с 10.00 до 18.00; суббота, воскресенье — 08.30-13.30

Городская поликлиника № 41 (ул. Оганова, 10)

Пн-пт - с 11:00 до 17:00, сб-вс - с 08:00 до 14:00

Пункт № 2 (Таганрогская 126/1)

пн-пт - с 08:00 до 15:00, сб - 08:00-14:00

Пункт № 3 (Белоусова 14/1)

Будни - с 08.00 -15.00, Сб - 08-00-14-00

Городская поликлиника № 42 (ул. Еременко, 60/5)

Будни - 08.00-18.00, Cб, вс - 09-00-12-00

Городская студенческая поликлиника (ул. Казахская, 76, каб.19)

Будни - 08.00-19.00, суббота - 09.00-14.00

МОБИЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ

«Мегамаг», (Пойменная, 1, первый этаж напротив Ашана)

10.30-19.30 без выходных

«Горизонт» (Нагибина 32/2)

Каждый день, с 10:00 до 20:00

Клиническая больница РЖД –медицина (Варфоломеева 92А)

С 9:00 до 16:00

«Сокол» (пр. Стачки, 25)

Ежедневно, со вторника по пятницу - с 15.00 до 19.00, в субботу и воскресенье - с 12.00 до 15.00, понедельник – выходной

Красноармейская, 19

Каждый день - с 15:00 до 07:00

«Золотой Вавилон» (ул. Малиновского, 25)

Ежедневно с 10-00 до 18-00

«Галерея Астор» (пр-т Буденовский 49/97)

Среда с 14:00 до 19:00; Пн, Вт, чт, сб. — 14:00 -18:00,

«Южный» (40- лет Победы 101)

Пн-вс - с 09:00 до 16:00

Филиал МБУЗ ГП 10 (Чехова 17)

Пн.-Пт. - с 08.00 до 15.00

Пункт № 2 (Зорге 66)

Будни - с 08.00 до 20.00; суббота — 08.00-14.00

«РИО», пр-т Нагибина 17

Пн-пт- с 14.00 до 19.00; сб-вс - 13-00-15-00

«Сити Галерея» (пр-т Нагибина 30)

Будни - 14.00-18.00, сб-вс - 10:00-14.00.

Больница скорой медицинской помощи (ул. Бодрая 88)

Будни - 9.00-15:00

«Талер» (Ул. Зорге 33)

Вт-сб. - 13.00-15.00; вс, пн — выходной

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