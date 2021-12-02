Главврач ростовской больницы обвинил антипрививочников в проблемах с плановой медициной

По мнению главврача РОКБ, показатели плановой медицины еще не скоро вернутся к доковидным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный врач Ростовской областной клинической больницы выразил мнение по поводу обязательной вакцинации и ее противников. По словам Вячеслава Коробки, ситуация с плановой медициной не может улучшиться из-за большого числа антипрививочников.

Вячеслав Коробка считает, что распространять обязательную вакцинацию нужно более решительно. Он напомнил, как главврачи ковидных госпиталей пытались наладить диалог со звездами, выступающими против вакцинации. Медики пригласили знаменитостей посетить больницы, но никто из них в итоге на это не согласился.

— Суровый вывод по итогам этой попытки докторов наладить диалог: никакие разумные доводы, никакие беспристрастные цифры не воспринимаются теми, кто не ищет правды, а лишь упрямо держится той идеи, которой одержим, либо использует ее как инструмент для достижения определенных политических целей, — написал главврач в своем обращении.

Чтобы показать эффективность вакцинации, он решил привести цифры. В прошлом году осенью — начале зимы на больничный ушли 250 сотрудников РОКБ. В этом году число заболевших оказалось более чем в два раза ниже — 108. При этом среди больных лишь единицы говорят, что вакцинировались — в некоторых случаях и эта информация оказывалась неправдой. Многие считают, что вакцинация опасна, а свой иммунитет лучше.

Вячеслав Коробка считает, что с такой аргументацией плановая медицина еще не скоро вернется к доковидным показателям. И, по словам врача, дело не только в перепрофилировании отделений под инфекционные.

— В чистой зоне РОКБ так или иначе работает 16 хирургических отделений, и ежедневный риск вспышки среди прооперированных больных из-за большой доли убежденных антиваксеров и антимасочников просто зашкаливает. Им бы посмотреть в глаза пациенту, который не успел оправиться от операции, а его уже везут в ковидный госпиталь... И таких переводов у нас не менее 3-4 в неделю, — говорит медик.

Он считает, что сложности с получением медпомощи — «заслуга» антипрививочников, результат безответственного отношения к своему здоровью и эпидбезопасности.

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