Елочные базары 2021 в Ростове-на-Дону: публикуем полный список адресов

В Ростове елку можно купить на 23 базарах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Елочные базары 2021 в Ростове-на-Дону заработали на 23 площадках. Рассказываем, где можно приобрести новогоднее дерево и украшения.

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ РАЙОНЕ:

- Проспект Стачки, 23/48;

- Площадь Рабочая, 1.

В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ:

- Улица 2-я Краснодарская, 135 а;

- Улица М. Жукова, 36/5;

- Улица Зорге, 39;

- Пересечение улицы Зорге и проспекта Стачки;

- Улица 2-я Краснодарская, 159;

- Проспект Коммунистический, 42;

- Проспект Коммунистический, 27;

- Улица 2-я Краснодарская - Аллея Роз.

В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ:

- Улица Максима Горького, 159;

В ПРОЛЕТАРСКОМ РАЙОНЕ:

- Площадь Карла Маркса (справа от памятника К. Марксу).

В ВОРОШИЛОВСКОМ РАЙОНЕ:

- Проспект Ленина, 125;

- Улица Волкова, д. 2;

- Проспект Космонавтов, д. 6;

- Улица Волкова - проспект Космонавтов;

- Улица Добровольского, д. 20;

- Проспект Ворошиловский, 105;

- Проспект Ленина, 127;

- Улица Добровольского, 30.

В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ:

- Улица Таганрогская, 116;

- Проспект Михаила Нагибина, д. 19.

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