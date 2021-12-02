Елочные базары 2021 в Ростове-на-Дону: публикуем полный список адресов

В Ростове елку можно купить на 23 базарах.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Елочные базары 2021 в Ростове-на-Дону заработали на 23 площадках. Рассказываем, где можно приобрести новогоднее дерево и украшения.
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ РАЙОНЕ:
- Проспект Стачки, 23/48;
- Площадь Рабочая, 1.
В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ:
- Улица 2-я Краснодарская, 135 а;
- Улица М. Жукова, 36/5;
- Улица Зорге, 39;
- Пересечение улицы Зорге и проспекта Стачки;
- Улица 2-я Краснодарская, 159;
- Проспект Коммунистический, 42;
- Проспект Коммунистический, 27;
- Улица 2-я Краснодарская - Аллея Роз.
В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ:
- Улица Максима Горького, 159;
В ПРОЛЕТАРСКОМ РАЙОНЕ:
- Площадь Карла Маркса (справа от памятника К. Марксу).
В ВОРОШИЛОВСКОМ РАЙОНЕ:
- Проспект Ленина, 125;
- Улица Волкова, д. 2;
- Проспект Космонавтов, д. 6;
- Улица Волкова - проспект Космонавтов;
- Улица Добровольского, д. 20;
- Проспект Ворошиловский, 105;
- Проспект Ленина, 127;
- Улица Добровольского, 30.
В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ:
- Улица Таганрогская, 116;
- Проспект Михаила Нагибина, д. 19.
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