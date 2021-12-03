Половина жителей Ростовской области ждут повышения зарплаты, но получат прибавку единицы

Индексацию зарплат планируют только 26% компаний. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Половина жителей Ростовской области ждут повышения оплаты труда. Но индексировать зарплаты готовы далеко не все работодатели, выяснили эксперты.

В исследовании портала Superjob говорится, что 42% опрошенных ждут увеличения зарплаты до конца года. Чаще всего так отвечали респонденты с доходом свыше 80 тысяч рублей.

— Очень выросли цены, из-за инфляции фактический доход упал, — так в исследовании описывается главный аргумент опрошенных.

Однако хорошие новости получать далеко не все. Конец года — традиционное время для индексации зарплат, но планируются такие решение только в 26% компаний. При этом 22% работодателей повышали зарплаты менее полугода назад, 24% — от полугода до года назад. В 14% организаций зарплаты не менялись два года, а в 13 % — еще дольше.

36% опрошенных не рассчитывают на рост зарплат. 3% людей пояснили, что им увеличивали оплату недавно, еще столько же работают на этом месте непродолжительное время. 30% человек назвали другие причины.

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