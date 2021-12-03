Попавший под следствие глава администрации Волгодонска ушел в отставку

Фото: администрация Волгодонска.

Глава администрации Волгодонска Виктор Мельников подал в отставку. Информация об этом опубликована на официальном сайте мэрии.

Мельников сам объяснил свое решение жителям. В видеообращении к ним он говорит, что у него проблемы со здоровьем.

— Уважаемые горожане. Я принял решение подать в отставку. Решение принято на основании ухудшения состояния здоровья, что не дает в полной мере выполнять обязанности. Хочу сказать большое спасибо всем, кто работал со мной все это время, — пояснил глава администрации.

Напомним, в ноябре прошлого года дома и на работе Виктора Мельникова прошли обыски. Как сообщали в региональном управлении СКР, Мельникова подозревали в том, что он склонил директора департамента строительства и городского хозяйства к превышению должностных полномочий. В частности, речь шла о подписании актов по приемке фактически невыполненных работ по контактам на ремонт трех дорог.

Виктор Мельников родился в станице Глубокой Каменского района. Он учился в техникуме садоводства и виноградорства Усть-Донецкого района. Несколько лет он был руководителем совхоза «Мелиоратор» в Волгодонском районе. В 90-е годы его избрали главой Волгодонского района. В 2017 году от стал сити-менеджером Волгодонска.

По данным Волгодонского районного суда, дело Мельникова Виктора Павловича начали рассматривать в суде в мае. Его обвиняют в совершении преступления по статье 286 УК «Превышение должностных полномочий». Следующее заседание запланировано на 8 декабря.

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