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Звезды3 декабря 2021 13:38

Ростовская певица Татьяна Котова вошла в десятку самых сексуальных девушек страны

Кроме нее в рейтинге оказалась модель Виктория Лопырева
Михаил СТРИЖЕВ
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Рыжеволосая красавица покорила жюри.

Рыжеволосая красавица покорила жюри.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростовская певица и модель Татьяна Котова вошла в ТОП-10 самых сексуальных девушек России. Рейтинг главных красоток 2021 года опубликовал журнал MAXIM.

В этом году знойная дончанка стала намного популярнее. Так, в 2019 года она была только на 43-м месте, в 2020 — на 16-м. Организаторы конкурса связывают такой успех с активностью в Instagram. Действительно, экс-мисс Россия постоянно радует поклонников откровенными фотографиями.

В рейтинг красавиц вошла еще одна известная ростовчанка Виктория Лопырева. Правда модель оценили не так высоко. Длинноногая блондинка оказалась только на 58-й строчке списка. В последнее время звезда реже появляется на экранах телевизоров и обложках журналов им все чаще проводит время с любимым сыном.

Всего в рейтинг MAXIM вошли 100 девушек. Самой сексуальной признали актрису Любовь Аксенову. На втором месте оказалась еще одна актриса Яна Кошкина, на третьем — модель Ирина Шейк.

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