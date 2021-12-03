Ростовская певица Татьяна Котова вошла в десятку самых сексуальных девушек страны

Рыжеволосая красавица покорила жюри. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростовская певица и модель Татьяна Котова вошла в ТОП-10 самых сексуальных девушек России. Рейтинг главных красоток 2021 года опубликовал журнал MAXIM.

В этом году знойная дончанка стала намного популярнее. Так, в 2019 года она была только на 43-м месте, в 2020 — на 16-м. Организаторы конкурса связывают такой успех с активностью в Instagram. Действительно, экс-мисс Россия постоянно радует поклонников откровенными фотографиями.

В рейтинг красавиц вошла еще одна известная ростовчанка Виктория Лопырева. Правда модель оценили не так высоко. Длинноногая блондинка оказалась только на 58-й строчке списка. В последнее время звезда реже появляется на экранах телевизоров и обложках журналов им все чаще проводит время с любимым сыном.

Всего в рейтинг MAXIM вошли 100 девушек. Самой сексуальной признали актрису Любовь Аксенову. На втором месте оказалась еще одна актриса Яна Кошкина, на третьем — модель Ирина Шейк.