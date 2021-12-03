Жители Ростова-на-Дону стали в два раза чаще заказывать экспресс-доставку при онлайн-шопинге

По данным исследования Яндекс.Маркета и GfK Rus, ростовчане стали в два раза чаще пользоваться услугой экспресс-доставки по сравнению с 2020 годом. Если в 2020 году экспресс-доставку курьером предпочитали только 4,5% покупателей, то сейчас показатель более чем в два раза выше — такой способ предпочитает каждый десятый покупатель. У ростовчан появляются новые возможности покупать на маркетплейсах с быстрой доставкой: например, недавно Яндекс.Маркет запустил в городе доставку продуктов от 10 минут из дарксторов, расположенных по всему городу, а заказать множество других товаров можно за 1-2 часа.

Исследование российской аудитории интернет-магазинов Яндекс.Маркет и аналитическая компания GfK Rus проводят уже девять лет подряд, чтобы узнать, как со временем изменяются привычки и предпочтения онлайн-покупателей. В исследовании отдельная страница посвящена Ростову-на-Дону, как городу-миллионнику.

Аналитики изучали ответы тех пользователей, которые покупают в интернете не менее одного раза в год. Оказалось, что 9 из 10 интернет-покупателей региона ежемесячно отправляются на шопинг в онлайн, а каждый третий делает это минимум раз в неделю. Каждый день покупки онлайн делают 10% ростовчан — это на 4% больше, чем в других городах России.

Самым популярным способом получить товар, приобретенный в интернете, среди жителей Ростова-на-Дону по-прежнему остается самовывоз (41,4%). Жители региона чаще всего покупают в онлайне одежду и обувь (71% опрошенных), средства для ухода за лицом, телом и волосами (64%) и продукты (60%)