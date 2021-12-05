В Ростовской области пожилой мужчина погиб от отравления углекислым газом при пожаре в частном доме

Пожилой мужчина погиб в пожаре в Ростовской области Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб пожилой мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в субботу, 4 декабря, около восьми часов утра в хуторе Лесном Мартыновского района. На улице Степной вспыхнул частный дом на двух хозяев. Почувствовав сильный запах гари соседи вызвали к месту происшествия бригаду пожарных.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено всего два квадратных метра помещения, но в доме обнаружилось тело пожилого мужчины, отравившегося продуктами горения. Локализовать возгорание пожарные смогли к 8:14, а через три минуты полностью потушили пожар. Специалисты назвали предварительной причиной пожара неосторожное обращение с огнем.

- Для ликвидации пожара от МЧС России привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники, - говорится в тексте сообщения.

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Возгорание произошло ранним утром в Азовском районе.