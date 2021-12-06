В Ростове десятки счастливых семей стали новоселами седьмого кластера экорайона «Вересаево»

Фото: ГК "ЮСИ"

В донской столице продолжает расти экорайон «Вересаево». На днях его жителями стали еще десятки новых счастливых семей. Они получили ключи от своих квартир в литерах 7/1 и 7/2. Будущие жильцы уже успели оценить все преимущества нового жилья, и в особенности качественной отделки. Ровные стены, стяжка пола, проведенная электроразводка и коммуникации – что может быть лучше! Все это поможет оперативно сделать ремонт и Новый год встретить уже в своем уютном гнездышке. Но самым большим плюсом, особенно в зимний период, является индивидуальное отопление. Жильцы смогут сами регулировать температуру в квартире.

Фото: ГК "ЮСИ"

Холлы литеров 7/1 и 7/2 заслуживают отдельного внимания. Здесь застройщик продумал буквально каждый сантиметр. Керамогранит и зеркала в пол создают атмосферу роскоши. Дизайнеры создали пространство, соблюдая идеальный баланс красоты, стиля и, что самое важное, антивандализма.

Фото: ГК "ЮСИ"

Дворовая территория тоже достаточно хорошо продумана. Именно здесь появились первый в районе теннисный корт, современная площадка-лабиринт для детей, а также удобные и стильные скамейки. Всего в паре шагов находится большой светомузыкальный фонтан. Также поблизости располагаются школа, детский сад и остановка общественного транспорта.

Фото: ГК "ЮСИ"

- Сегодня у нас большой праздник. 679 семьи получили ключи от своих квартир в экорайоне «Вересаево». Для группы компаний «ЮгСтройИнвест» важно создать комфортную среду для каждого жителя микрорайона. Поэтому мы вместе с современными квартирами возводим всю необходимую инфраструктуру. Во дворе новых домов есть теннисный корт, места для отдыха и детская площадка-лабиринт, которую обязательно полюбят дети. А в минуте ходьбы большая зеленая аллея со светомузыкальным фонтаном для прогулок всей семьи. От лица генерального директора Юрия Ивановича Иванова и многотысячного коллектива группы компаний поздравляю новоселов и желаю счастливой жизни и лёгкого ремонта! – сообщил директор строительной компании в регионе Игорь Папко.

Фото: ГК "ЮСИ"

Напомним, что группа компаний является одним из топовых застройщиков и уже в течение 18 лет создает комфортные микрорайоны на Юге России. С огромным трепетом застройщик уделяет внимание социальной инфраструктуре. За годы работы удалось сдать в эксплуатацию 15 детских садов и 5 школ. Группа компаний неоднократно становилась обладателем престижных премий, в этом году вновь получив золотой знак "Надежный застройщик” по итогам работы в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Ставрополе.

Фото: ГК "ЮСИ"

Напомним, что группа компаний ​ является одним из топовых застройщиков и уже в течение 18 лет создает комфортные микрорайоны на Юге России. С огромным трепетом застройщик уделяет внимание социальной инфраструктуре. За годы работы удалось сдать в эксплуатацию 15 детских садов и 5 школ. Группа компаний неоднократно становилась обладателем престижных премий, в этом году вновь получив золотой знак "Надежный застройщик” по итогам работы в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Ставрополе.