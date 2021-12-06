«Полгода просидел в одиночке»: что говорит жена подозреваемого в краже деталей с «самолета судного дня»

Из самолета "Судного дня" в Таганроге в начале декабря прошлого года украли радиостанции и детали Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Дону закончили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Таганрога, сообщает донской главк. По версии следствия, в декабре прошлого года 36-летний Жорик Х. проник в самолет Ил-80 и вынес из него детали на сумму 2,5 миллиона рублей.

Тогда об этой краже говорили как о самой дерзкой за последние несколько лет. А дерзость состояла в том, что борт являлся так называемым самолетом «Судного дня». Он предназначен для управления войсками на случай ядерной войны.

Почти год шло следствие.

- В настоящее время следствием собрана доказательная база противоправной деятельности фигуранта. Уголовное дело, возбужденное по статье «Кража», вместе с обвинительным заключением направлено в Таганрогский городской суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Жена подозреваемого, 35-летняя мама троих сыновей и дочки, рассказала, как семья жила все то время, пока шло следствие.

Так, по словам Елены, тяжело приходилось и приходится как в финансовом плане, так и в моральном.

- Я пока не могу выйти на работу, так как нахожусь в декретном отпуске по уходу за полуторагодовалой дочерью. Денег отчаянно не хватает, ведь добытчиком был муж. Почти год он в СИЗО, поэтому пришлось подтянуть пояса. Живем на декретные, немного помогают родители мужа, - делится Елена

Также она говорит, что все это время не видела супруга.

- Полгода он просидел в одиночной камере. Сейчас перевели в общую. Ему там было психологически трудно, - продолжает женщина.

Также жительница Таганрога говорит, что не верит в вину мужа. Елена настаивает на том, что Жорик даже близко не подходил к «самолету судного дня»

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Грозит до 10 лет тюрьмы

Эксперт в сфере ВПК прокомментировал, насколько сложно украсть что-либо с таких особо охраняемых объектов, как аэродром военного завода.

- Утащить кабель или деталь военного агрегата могут и не имеющие отношения к технике воришки. Я не сомневаюсь в таланте народа что-нибудь снять или открутить. У нас есть несколько случаев в парке «Патриот», когда похищали или пытались украсть детали техники. Например, дульный тормоз. Он весит 150 килограммов. Запись на камере показала, что это дело рук двух 12-летних школьников, – рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский. – Похищали оборудование с военных кораблей, из частей 12-го Главного управления минобороны (отвечает за ядерно-техническое обеспечение, – прим. ред.). Что касается самолетов, то люки открываются ключами, аналог которых может найти и не специалист в авиации.

Отметим, что если суд все-таки признает вину Жорика, его могут посадить в тюрьму на десять лет.

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