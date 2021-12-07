Сити-менеджер Логвиненко высказался по поводу строительства многоэтажек на Театральном спуске

Глава администрации города озвучил позицию городских властей по поводу застройки Театрального спуска Фото: Артур СЕЛИМОВ

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко прокомментировал слухи о застройке территории Театрального спуска. В декабре городские власти примут изменения в Генеральный план относительно этой территории. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

ВМЕСТО ВЫСОТОК — ПЕШЕХОДНАЯ ЗОНА

Из-за масштабного пожара на Театральном спуске в 2017 году более 500 человек лишились жилья. Тогда при поддержке губернатора Василия Голубева на денежную компенсацию людям было выделено более 360 миллионов рублей. Также было решено выкупить земельные участки под сгоревшими домами по рыночной стоимости.

- Искусственно нагнеталась обстановка, звучали различные версии, в том числе — целенаправленный поджог для строительства квартала высоток, - комментирует глава администрации города. - Чтобы исключить возможность строительства многоэтажек, в 2018 году администрацией было решено внести изменения в Генплан города.

Это значит, что на Театральном спуске можно создать лишь общественное пространство — пешеходную зону с парками и местами отдыха — от улицы Орловской до новой набережной.

Обновленный Театральный спуск должен будет соединить Театральную площадь с новой набережной Фото: Михаил ФРОЛОВ

- В границах Театрального спуска, который мы планируем благоустроить, есть участки, не пострадавшие от пожара и принадлежащие частным лицам, - объясняет градоначальник. - Инвестор заинтересован в строительстве на этих участках комплексов из многоквартирных высотных домов. В представленной концепции – на данной территории должны появиться новые жилые комплексы, с высотными домами, без школ и детских садов, превратив планируемую пешеходную зону в придомовую территорию, и своими фасадами перекрыв вид с Театральной площади на будущую пешеходную зону, реку Дон, Зеленый остров и левобережье.

ВНЕСУТ ИЗМЕНЕНИЯ В ГЕНПЛАН

Алексей Логвиненко обращает внимание, что реализация благоустройства пешеходной зоны в планы инвестора не входит, и предлагается сделать это за бюджетные деньги. Что и так входит в концепцию развития территории, разработанной городом: она предусматривает создание пешеходной зоны без высоток.

- Инвестор неоднократно судился с городом в судах разной инстанции, обжаловал наши отказы о выдаче разрешений на строительство, оспаривал проект планировки территории. Однако судебные органы поддержали нашу позицию и отказали в заявленных требованиях, - сказал глава.

Также Алексей Логвиненко акцентировал внимание на том, что власти города в последние полтора года не выдают разрешений на строительство жилых домов без проекта планировки и межевания с обязательным обеспечением территорий школами и детсадами.

Масштабный пожар на Театральном спуске в 2017 году лишил жилья более 500 человек Фото: Артур СЕЛИМОВ

- Наша позиция – в границах переулка Краснофлотский и переулка Чувашский, то есть на всей территории Театрального спуска, новых жилых домов не будет, - заявил сити-менеджер. - Это будет единая зона отдыха для горожан, которая свяжет центр города с набережной.

А чтобы воплотить эту идею, в конце декабря городские власти внесут изменения в Генплан города в части соединения Театральной площади и с новой набережной, уточнил глава.

ИЩУТ СРЕДСТВА

Что касается будущей канатной дороги, в Генплане определят точки, где появятся опоры. Канатка должна будет соединить центр Ростова-на-Дону с Зеленым островом и левым берегом Дона.

- Крупнейший производитель канатных дорог в мире проявил интерес к этому строительству, - рассказал Алексей Логвиненко. - Он уже приступил к проектированию и определению ее трассировки.

Сейчас в администрации ищут способы воплощения масштабного проекта или через государственно-частное партнерство, или как инвестпроект.

- Новых многоквартирных домов на данной территории не будет и это невозможно! - подчеркнул градоначальник. - Это будет совершенно новое, уникальное общественное пространство, место отдыха и досуга для ростовчан и гостей нашего города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дом по цене ремонта в однушке: Погорельцы Театрального спуска посчитали, на что хватит обещанного властями «миллиона за сотку»

Какое жилье приобретут жители пострадавших кварталов, если город выкупит у них землю по такой цене (подробнее)

Сити-менеджер Ростова заявил, что Театральный спуск не будут застраивать высотками

Однако с этим решением не согласен местный инвестор (подробнее)