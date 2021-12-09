Кортеж для красавицы Маши: У ростовчанки начались роды в пробке в центре города

Полицейские пришли на выписку мамы и малышки. Фото: пресс-служба областной ГИБДД

Жительница донской столицы оказалась в крайне стрессовой и опасной ситуации. У женщины, находившейся на девятом месяце беременности, начались схватки. В роддом на Сельмаше ее повез супруг и сосед. Мужчины старались как можно быстрее добраться до больницы, срезали, как могли, пробки. Но малышка слишком торопилась появиться на свет. Воды отошли прямо в салоне автомобиля.

Растерянные мужчины понимали, что могут поневоле стать акушерами. К счастью, на проспекте Сиверса они увидели инспекторов ДПС. Не раздумывая, ростовчане кинулись к ним за помощью. Мужчины быстро и сбивчиво рассказали, в какой ситуации они оказались.

Полицейские действовали молниеносно. Старший лейтенант полиции Олег Игнатов и капитан полиции Артуш Петросян решили сопровождать ростовчанку до роддома. Полицейские включили на патрульной машине звуковые и световые спецсигналы. Так, в сопровождении патрульных будущие родители добрались до роддома. А спустя несколько часов на свет появилась маленькая Маша, ростом 53 см и весом 3850 граммов.

Кстати, полицейские приехали на выписку к малышке, к появлению на свет которой они оказались неволей причастны.

- Маме новорожденной сотрудники ГИБДД преподнесли букет цветов, а малышке подарили автолюльку, - сказали в пресс-службе ведомства.

Кстати, это уже не первый случай, когда сотрудники полиции сопровождают будущую маму в роддом. Так, в октябре этого года у жительницы Зерноградского района Ростовской области начались схватки в дороге, когда она ехала в одну из ростовский больниц. Все закончилось благополучно только благодаря полицейским Артему Кучерову и Алексею Карповичу, которые быстро среагировали и довезли будущую маму до роддома.

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