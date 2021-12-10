Погода в Ростове-на-Дону в выходные 11 и 12 декабря 2021: прогноз гидрометцентра

Фото: Владимир Веленгурин.

Погода в Ростове-на-Дону в выходные 11 и 12 декабря будет пасмурной. Какими будут грядущие суббота и воскресенье, рассказали в ростовском гидрометцентре.

11 декабря температура в донской столице составит +4 — 6 градусов. Скорость ветра — 5 — 10 метров в секунду, местами порывы могут достигать 12 — 14 метров в секунду. На следующий день, 12 декабря, будет холоднее — до +2 — 4 градусов. Возможен сильный ветер — 7 — 12 метров в секунду, временами — до 15 — 17 метров в секунду. Серьезных осадков в выходные дни не ожидается.

По Ростовской области 11 декабря прогнозируют от -1 до +4 градусов, по югу — до +7. Средняя скорость ветра может достигать 5 — 10 метров в секунду. Ветер может усиливаться до 12 — 14 метров в секунду. На следующий день, 12 декабря, станет еще ветренее — до 15 — 18 метров в секунду. Похолодает до +3 — - 2 градусов. Существенных осадков не предвидится.