Суд признал виновным подростка, который взял у родителей машину, выпил и устроил смертельное ДТП в Ростовской области

Смертельная авария случилась глубокой ночью. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области подростка в суде признали виновным в дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погиб человек. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщили в Следственном управлении СК по Ростовской области.

ВЫЕХАЛ НА ВСТРЕЧКУ

Следствию удалось восстановить картину тех событий злополучного вечера в середине лета, 23 июля. 17-летний парень родом из Калмыкии находился оказался на юге Ростовской области. По возрасту не имея права управлять транспортным средством, еще и в подпитии, оказался за рулем «Skoda Octavia». Когда ехал по трассе в Целинском районе, превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, по которой в тот момент ехал 46-летний водитель на «Lada Largus». При столкновении водитель «Лады» получил тяжелые травмы, от которых скончался уже в больнице. Сам подросток тоже пострадал в ДТП.

Следователи выяснили, что он взял ключи у родителей, когда те уже спали. Парень свою вину полностью признал, и суд назначил приговор: наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, где понадобится садиться за руль, на три года.

Ключи от машины парень взял, когда родители спали. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области

ОСТОРОЖНО: ДЕТИ РА ЗУЛЕМ!

К сожалению, это далеко не первый случай с начала года, когда несовершеннолетние берут у родителей без проса ключи от машины, выезжают покататься и попадают в ДТП и даже гибнут. Жители Дона до сих пор не могут поверить, что в апреле день рождения одного из подростков закончился аварией с шестью погибшими школьниками. В полпятого утра они на «Hyundai Solaris» врезались в дерево: пятеро скончались на месте, шестого врачам тоже не удалось спасти уже в больнице.

В июле в Каменске-Шахтинском в полшестого утра «ВАЗ 2112» с 16-летним парнем за рулем тоже въехал в дерево. Тогда два его пассажира, 16 и 19 лет, скончались на месте, а водителя доставили в больницу. А в ноябре в Шахтах 17-летний водитель на большой скорости насмерть сбил 15-летнего подростка, который просто вышел вынести мусор в половине шестого вечера.

В ГИБДД Ростовской области в очередной раз напоминают родителям: каждый день объяснять детям, как нужно вести себя на дороге, а ключи от машины не оставлять в открытом доступе. Это может спасти чью-то жизнь.

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