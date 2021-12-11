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Происшествия11 декабря 2021 10:00

Жителя Ростова, избившего до смерти соседа, взяли под стражу

Ссора началась во время распития алкоголя
ТИХОНОВА Татьяна
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Гостя хозяин бил руками и ногами

Гостя хозяин бил руками и ногами

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону житель города заключен под стражу за драку, из-за которой погиб человек. Об этом "КП - Ростов-на-Дону" рассказали в пресс-службе Следственного управления СК региона.

Уголовное дело возбуждено в отношении 35-летнего мужчины, который обвиняется по части 4 статьи 111 Уголовного Кодекса - умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть человека.

По версии следствия, 3 декабря этого года мужчина находился у себя дома и распивал вместе с соседом спиртное. В какой-то момент между соседями разгорелась ссора. И хозяин не выдержал и стал бить старшего товарища. Бил руками и ногами по разным частям тела. От полученных травм пострадавший скончался. Следователь ходатайствовал о заключении 35-летнего мужчины под стражу, и суд избрал эту меру пресечения. Расследование продолжается. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства преступления.

К сожалению, в полицию нередко поступают заявления о случаях, когда жители Ростова и области в пьяном угаре избивают друг друга, бывает и до смерти. Так, на Красноармейской улице 27-летний мужчина, выпив, побил друга, который скончался уже в больнице.

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