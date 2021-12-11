«Ростов» - «Урал» 11 декабря 2021 года: прямая онлайн-трансляция игры 18-го тура РПЛ

Последний матч в году желто-синие принимают на своем поле. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Заключительный матч в Российской премьер-лиге в 2021 году ФК «Ростов» проведет на домашнем поле с «Уралом». Команду желто-синих на поле выведет главный тренер Виталий Кафанов после тяжелой ничьи с «Зенитом». Онлайн-трансляция игры «Ростов» - «Урал» начнется 11 декабря 2021 года в 19.00 по местному времени. «КП - Ростов-на-Дону» проведет текстовую трансляцию - мы будем рассказывать обо всем, что происходит на стадионе: как меняется счет, какие игроки показывают лучшую статистику и о самых ярких моментах матча.

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