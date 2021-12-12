График отключений света в Ростове 13-17 декабря: ваш дом может быть в списке

На каких улицах будут отключать электричество на следующей неделе Фото: Алексей ФОКИН

В «Донэнерго» опубликовали график отключений света в Ростове-на-Дону на неделю с 13 по 17 декабря. Это связано с плановыми работами энергетиков для техобслуживания оборудования. В "КП - Ростов-на-Дону" собрали для вас список адресов. Проверьте, есть ли ваш в плане на отключение.

14-31 ДЕКАБРЯ

С 9 до 17 часов в эти даты свет отключат на улицах Евдокимова, 64–96, Фурмановская, 45–89 и 56–80, Краснокурсантская, 45–67 и 54–76, в переулках Оренбургский, 92–114, Кошевого, 31–75 и 30–80, Ялтинский, 23–77 и 30–84, Батумский, 25–71 и 28–90, Тбилисский, 29–89 и 58–96, Грузинский, 41–63 и 40–66.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ДЕКАБРЯ

С 9 до 15 часов света не будет по улицам Черепахина, 33–91 и 16–70, Катаева, 67–91 и 46–70, Варфоломеева, 15–51 и 32–70, переулки Приволжский, 4–30 и 1–13, 1-й переулок, 1–39 и 2–40, 2-й переулок, 19–21, по улицам Малюгиной, 3–61 и 4–42, Эстонская, 49а.

С 9 до 17 часов отключения ожидаются на улицах Комсомольская, 2–26 и 1–11, 23-я линия, 2–10 и 1–13, 25-я линия, 2–34 и 1–37, 27-я линия, 2–18 и 1–9, 29-я линия, 1–17 и 2–14, 31-я линия, 5–17 и 6–16, 31-я линия, 1–7 и 2–8, Мясникова, 1–15, на площади Свободы, 16–20, и по улице Ереванская, 1–7.

С 10 до 12 часов отключения запланированы на улицах Пушкинская, 120а и 127, проспекте Ворошиловский, 40/128, улице Жмайлова, 4/7, 4/6, 4/4, 4/11, 4/10, 4/12, 4/9, 4/3.

А с 12 до 14 часов света не будет на улице Пушкинская, 108–112, 120а и 127–135, и проспектах Ворошиловский, 40/128, и Соколова, 33–43.

ВТОРНИК, 14 ДЕКАБРЯ

С 9 до 15 часов не согреть электрочайник по адресам по улице Муравьева, 1–29 и 2–26, в переулке Яровой, 1–9 и 2–8, на улице Текучева, 2–16, 9-я улица, 1–25 и 2–24, Балочная, 5–27, в переулке Озимый, 2–4, улицах Пестеля, 3–53 и 2–52, Бондаренко, 3–9 и 2–8, Маркова, 8–24, Волгоградская, 9, 23/14, 9-я улица, 1–25 и 2–26.

С 9 до 17 часов отключение ждет дома по улице Орская, 7а, 21, 23, 25, 27, 29, СТ «Природа» и в переулке Ароматный, 9.

С 9.30 до 18 часов подачу электроэнергии прекратят на улицах Бородина, 1–11 и 2–10, Котовского, 10–18 и 13–25, Прудовая, 1–37, 2–28, в переулке Вёшенский, 1–23 и 2–8, по улицам Доватора, 2–34 и 51, Котовского, 10–16 и 29–45, Латвийская, 1–27 и 2–24, Лесная, 34, 52б и 53–57, Нарвская, 1–25 и 2–26, Приамурская, 1–21 и 2–24, Прибалтийская, 1–23 и 2–26, Прудовая, 1–27 и 1–39, 2–16, 2а и 2–26, Чайковского, 1–23, 2–26, Бессарабская, 1–25 и 2–26, Доватора, 17, Ейская, 1–11 и 2–12, Котовского, 2–12 и 9–27, Кронштадтская, 1–31 и 2–34, Кутузова, 1–23 и 2–18, Лесная, 26, Литовская, 1–27 и 2–30, Сестрореченская, 1–31 и 2–30, Тюленина, 1–23 и 2–22, Главная, 1–11, 2–16, 29–67 и 32–42, в переулках Багряный, 1–13 и 2–14, и Лунный, 1–9 и 2–10, на улицах Лучистая, 1–23 и 2–28, Озарённая, 1–35 и 2–42, Осенняя, 1–67,2–44, Прелестная, 2–16, в переулке Радостный, 1–15 и 2–16, по улицам Клубничная, 54, Оливковая, 2–4, Цветная, 2, Цветочная, 2–4 и 38, в СНТ «Светлый путь», ДНТ «Любушкино», на улице Мачтовая, 13, в ДНТ «Геолог», в кооперативе «Заря», на улице Аккуратная, 2, в СНТ «Строитель», СТ «Коммунар», ТП «Дубровин», СНТ «Донподход», на улицах Романтичная, 41, и Доватора, 57в и 59в.

С 10 до 12 часов свет выключат на улицах Портовая, 370, Магнитогорская, 99в/19, 132–174 и 69–99, в переулке 3-й Поселковый, 27–31 и 38–40, на улицах 2-я Володарского, 237–289, Кузнечная, 161–271, Судостроительная, 41–43 и 34–40, в переулке Аэроклубовский, 40–48 и 41–47.

С 13 до 16 часов без света придется побыть ростовчанам в переулке Аэроклубовский, 38а и 35–39, по улицам Кузнечная, 168–246, Магнитогорская, 81–85, и Портовая, 336–422.

СРЕДА, 15 ДЕКАБРЯ

С 9 до 15 часов без света останутся жители переулков Хабаровский, 4–30 и 37–51, Рязанский, 1–37 и 2–44, и 2-й переулок, 56–72 и 73–85, на улицах Белгородская, 21–33 и 22–34, 12 Февраля, 33–83 и 26–42, Культурная, 1–63 и 2–64, Турксибская, 39–49 и 20–34, Возрождения, 80–94, Карла Либкнехта, 1–71 и 2–90, Раевского, 51–63, в переулках Пятигорский, 1–7 и 2–8, 2-й переулок, 56–78 и 67–87, по улицам Текучева, 39, 47–69 и 98–138, 11-я улица, 1–25 и 6–40, во 2-м переулке, 20–42 и 21–51, по улицам Черепахина, 93–113 и 72/16, Скрыпника, 27–37 и 26–64, Н. Ополчения, 59–79 и 32–110, в переулках Приволжский, 28–40 и 11–15, 1-й переулок, 39–45 и 40–52, в улицах Козлова, 2–12 и 1–15, Нефедова, 1–13 и 2–18, Зенитчиков, 9–19 и 10–20, в переулке Конструкторский, 1–3 и 2, по улице Проезжая, 3–9 и 2.

С 10 до 12 часов электричества не будет в домах по улицам Волгодонская, 1/177, Осипенко, 69б, Промежуточная, 27–31, 29а, 30–32, Фестивальная, 8, и на проспекте Стачки, 160, 164–170 и 174/44.

ЧЕТВЕРГ, 16 ДЕКАБРЯ

С 9 до 16 часов свет отключат в переулке Краснофлотский, 22, секции Е, 4Д, 4Ж, 4Г, и на улице Искусственная 29.

С 9 до 17 часов энергетики прекратят подачу электричества на улицу 1-й Конной Армии, 7а, 11а, 13, 13а, 15, 15а и 15б, проспекты Шолохова, 31а, и Космонавтов, 1/26, 1б, на улице Капустина, 20, 20/1, 22, 22/1, 24, 24/1 и 26, в парке «Дружба», на улице Украинская, 14–18 и 21–41, в переулке Хоперский, 41–75 и 46–90, в переулках Донецкий, 65–87 и 90–116, Игарский, 81–109 и 80–108, Днепровский, 77–105 и 76–108/1, и Беломорский, 65–103.

С 10 до 13 часов отключения ждут жителей улиц Кулагина, 1, Плеханова, 14, проспекта Стачки, 31–41, 41/1, 53, 59 и 65.

ПЯТНИЦА, 17 ДЕКАБРЯ

С 9 до 16 часов света не будет в переулке Краснофлотский, 22, секции Е, 4Д, 4Ж, 4Г, на улицах Искусственная 29, Красноаксайская, 2–18, 43-я линия, 16–48 и 17–29, 41-я линия, 26–52 и 23–47, 39-я линия, 35–77 и 80–92, 2-я Пролетарская, 77–89 и 56–66.

С 9 до 17 часов без света окажутся на улицах Капустина, 16/1, 18/2, 20/1, 20/2, 22/2, 22/3 и 22/4, Борко, 8/2, Волкова, 6/3.

Кстати, известно, что 20 декабря, с 9 до 17 часов, свет отключат на улицах Штахановского, 11, 13, 15, 17, 19, и Вятская, 25/100.