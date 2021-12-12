Это все-таки юг: в середине декабря в Ростове надумала цвести роза

Не успели розы отцвести по осени, как опять пытаются порадовать ростовчан Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Начало декабря в донской столице выдалось вполне себе ростовским - по-осеннему теплым, с нечастыми осадками. И сейчас синоптики Гидрометцентра прогнозируют нам середину месяца на 5-6 градусов теплее обычного. И, если к молодежи с голыми щиколотками, но в пуховиках мы уже привыкли, то природа обычно времена года не путает, но не в этот раз.

ХРУПКИЙ БУТОН

Внезапно почувствовав тепло и решив, что это весна началась, на одной из клумб в Ростове "проснулась" роза. На кусте, где летом пышно красовалась царица цветов, снова, но теперь вне очереди, появились нежные бутоны, которые набирают силы и, кажется, скоро захотят расцвести. Если погода и дальше будет баловать теплом, они могут еще и окрепнуть под лучами солнца.

Но если декабрь скоро покажет, что он все-таки какая-никакая да зима, то едва проклюнувшиеся бутоны погибнут в холодную погоду с колючим снегом, ледяным дождем и пронизывающим ветром. Читателю "КП - Ростов-на-Дону", приславшему фото бутона, жаль цветок, который, скорее всего, не распустится в этом декабре, но летом куст точно предстанет перед местными жителями во всем великолепии.

Середина декабря, а роза решила, что скоро лето. Фото: читатели "КП - Ростов-на-Дону"

ПУТАЮТ ВРЕМЕНА ГОДА

Такое поведение для растений на Дону - не ново. Каждые несколько лет кто-то да и расцветет не в сезон. Например, осенью 2008 года в Ростове зацвели грушевые деревья и сирень. Тогда удивленные жители звонили нам в редакцию поделиться своим наблюдением, а специалисты биофака педагогического института ЮФУ пояснили, что у осеннего цветения могут быть различные причины - от теплой погоды до неправильной обрезки. Да и вообще без объяснения причин - они же деревья - путают времена года, и в них замедляются обменные процессы, а потом неожиданно на деревьях появляется цвет.

А в прошлом году из-за очень теплой зимы и раннего прихода весны уже 27 февраля зацвела верба. Но тогда никто не паниковал, ожидая со дня на день температуру +15. Поэтому уже не удивляешься, что ровно два года назад по Ростову местами цвели ярко-желтые одуванчики и набухали почки у сирени. Погода зимой достаточно циклична, да и на юге России живем, так что мы скорее снегу на Новый год удивимся, чем цветущим клумбам.

Вот такие одуванчики находили ростовчане под ногами в середине декабря два года назад. Фото: группа "Ростов Главный" ВКонтакте

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