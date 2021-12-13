Как украсить дом к Новому году: идеи, которые преобразят любой интерьер

Фото: Мир ремонта

Для многих украшение дома к Новому году — не просто приятное занятие, но и часть праздника. От правильно подобранного декора зависит не только ваш интерьер, но и самое главное — праздничное настроение. Но что делать, если хочется и порадовать себя, и купить всем близким подарки. Рассказываем, как приобрести всю необходимую новогоднюю атрибутику и сэкономить.

Шиокий выбор праздничного декора и товаров для ремонта и интерьера можно найти в торговом центре «Мир ремонта». Целый месяц, с 10 декабря по 10 января, здесь будет проходить акция «Новогодняя распродажа». В эти дни многие магазины ТЦ установят праздничную скидку 10% на весь ассортимент и скидки до 50% на отдельные товары.

Фото: Мир ремонта

В этом сезоне один из главных трендов в декоре — белый цвет. Это не могло не отразиться на главной героине любой вечеринки или семейного застолья — ели. Так, в магазине в ТЦ «Мир ремонта» можно приобрести искусственную ель или сосну, которую будто засыпало снегом. Высота необычных модных красавиц – от компактных до высоких 2,5 метра. Ценителей оригинального декора порадует исландская полностью белая ель. Не выйдут из моды и классические зеленые красавицы — некоторые из них уже украшены шишками и лампочками. На новогодней экспозиции вы обязательно найдете стильную ель для любого интерьера. Не стоит забывать и про такой неочевидный декор, как хвойные композиции, венки и веточки. Без них новогодний интерьер не будет полным.

Фото: Мир ремонта

В этом году мода на елочные игрушки светлых тонов. Считается, что в год Водяного Тигра удачу приносят голубой, серебристый, песочный и золотистый — можно купить елочные шары всех этих цветов. Особый уют добавят любому интерьеру игрушки в виде пряничных человечков и домиков. Советуем также обратить внимание на игрушки в виде животных, особенно, например, оленей, медведей и птиц. Очаровывает коллекция новогодних сказочных персонажей: здесь и снеговик в котелке и шарфе, и Дед Мороз на сказочной повозке, и даже щелкунчик.

Фото: Мир ремонта

А чтобы создать в любом жилище по-настоящему волшебную атмосферу, стоит присмотреться к электрокамину. Устройство реалистично потрескивает поленьями, но при этом абсолютно безопасно и легко устанавливается. Такой камин можно поставить не только в загородном коттедже, но и обычной квартире — он небольшой и компактный. Большой выбор таких каминов можно найти в «Мире ремонта», в популярном салоне «Prestige свет Юг».

Фото: Мир ремонта

Но главное, что большинство стильных и качественных товаров уже доступны в период акции со скидками до 50%. «Новогодняя распродажа» поможет и с подготовкой к праздникам, и с решением текущих задач. Торговый центр предлагает большой выбор обоев, сантехники, мягкой и корпусной мебели, а также большое разнообразие декоров для современного интерьера. Магазин «Коврополис» предлагает много вариантов современных ковров, чтобы сделать помещение комфортнее и придать ему особую изюминку. Здесь можно приобрести и роскошные ковры с персидскими узорами, и яркие принты — для детской, и даже искусственные шкурки.

Кроме того, в «Мире ремонта» появилось еще больше новых магазинов. Интерьерный салон «Desondo» предлагает широкий выбор самых разных товаров для дома — от мебели до посуды, а также разнообразный ассортимент декоров. В торговом центре появился салон товаров для сна от известной фабрики «Perrino» – одного из топовых производителей ортопедических матрасов. Компания также предлагает мягкую корпусную мебель, кровати и аксессуары.

В очень популярном и просторном магазине «Обойкин» можно приобрести простые классические и редкие дизайнерские модели обоев. Компания сотрудничает с крупнейшими заводами и поставляет обои с производства без посредников и по доступным ценам.

Совсем недавно в декабре открылся один из крупнейших салонов сантехники «Аквамир» в Ростовской области. На площади более тысячи квадратных метров можно найти, пожалуй, все, что нужно для ванной комнаты, душевой и уборной. В ассортименте более 15 тысяч наименований изделий, от простых до премиум-класса — при этом вся продукция имеет гарантию от производителя.

Фото: Мир ремонта

Но «Новогодняя распродажа» — это еще не все предложения. «Мир ремонта» разыграет среди участников сразу шесть ценных подарков от популярных магазинов, расположенных в ТЦ. Это стильный ковер сербского бренда от «Коврополиса», дизайнерский подсвечник с эффектом битого стекла от «Garda Decor», вязаный теплый плед от «Don Cottoni», анатомическая подушка от «Perrino», ароматизатор для дома и дизайнерская фоторамка от «Full House», набор красивых бокалов от «Kristy Home». Возможно, обладателем одного из этих призов станете именно вы!

Условия просты. Нужно подписаться на аккаунты ТЦ и магазинов спонсоров в Instagram: @mirremonta @kovropolis.ru, @garda.rostov, @doncottoni, @perrino_yug, @full_house_russia, @kristyhome_shop. В комментариях поделитесь секретами уюта. Расскажите, как вы создали дома теплую атмосферу и отметьте того, кого хотите позвать в гости. Торопитесь так как сегодня 13 декабря организаторы рандомно выберут шесть счастливчиков.

Совсем скоро наступят Новый год и новогодние каникулы. Самое время украсить жилье, подобрать подарки для близких и создать себе хорошее настроение вместе с ТЦ «Мир ремонта».

Фото: Мир ремонта

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