Все по-взрослому: Ростовские школьники поставили себя на место предпринимателей, чтобы помочь решить социальные проблемы

Фото: Гарантийный фонд

В Ростове прошел финальный этап конкурса социальных бизнес-идей «Делать добро – твой стартап!». В нем приняли участие старшеклассники из восьми донских школ. Цель конкурса - продемонстрировать свои предпринимательские способности и применить их для решения социальных проблем.

- Конкурс - это хороший трамплин для учащихся в реализации своих идей, совершенствования знаний и получения опыта в дальнейшем. Такие мероприятия востребованы среди молодежи. Надеемся, что воплощение идей участников конкурса сделает значительный вклад в социально-экономическое развитие города, даст потенциал для реализации проектов для процветания и развития Ростова и области, - обратилась к юным предпринимателям директор ростовского Департамента экономики Юлия Алтунова.

Фото: Гарантийный фонд

В этом году к участию в конкурсе подключились МБОУ «Гимназия №95», МБОУ Ростова-на Дону «Гимназия №118 имени В.Н. Цыганова», МАОУ «Донская реальная гимназия №62», МАОУ «Лицей №33», МБОУ «Школа №21», МАОУ «Лицей №27», МАОУ «Школа №53», МБОУ «Школа №106».

БУЛЛИНГ, ДЕТИ-СИРОТЫ И ВАНДАЛИЗМ

После торжественной части ребят ожидали испытания. Участникам предстояло выбрать близкую им социальную проблему и придумать способ ее решения. В итоге ребята решили бороться с социальной дезадаптацией «особенных» детей, школьным буллингом, слабым интересом молодежи к культурно-историческому наследию и общественной жизни города, вандализмом по отношению к городской архитектуре и хаотичным граффити, низким уровень цифровой гигиены, безработицей в авиации, недоступностью для бедных семей и детей-сирот допобразования, повышающего концентрацию и усвоение учебного материала.

И недетские проблемы школьников не испугали. Ведь, чтобы приступить к решению взрослых вопросов, старшеклассники побывали на уроке по социальному предпринимательству, где узнали, в чем отличие социального предпринимательства от традиционного. Также разобрались, в чем разница между социальным предпринимательством и благотворительностью, социальной ответственностью бизнеса. А после теории перешли к практике - выбрали проблему и сформировали бизнес-идею по ее решению. Заключительным этапом оставалось только защитить свой проект.

У всех команд были свои плюсы и минусы. Чтобы ребята сами осознали, жюри задавало участникам наводящие вопросы. После чего у участников сложилось понимание, где и какие слабые места кроются в их идее, что надо доработать.

- У ребят изначально получились проекты, решающие социальные задачи общества. А значит, каким бы бизнесом в перспективе они ни занимались, они смогут тиражировать свой опыт в будущих своих проектах, - подметила Мария Христолюбова, заместитель руководителя по работе с корпоративными клиентами банка «Центр-инвест».

Фото: Гарантийный фонд

«СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ДЕЛАЕТ МИР ЛУЧШЕ»

В тройку лучших, кому удалось решить наболевшие социальные проблемы, вошла школа №53 - ребята выбрали тему школьного буллинга. Второе место забрала команда гимназии №95 с созданием центра для «особенных детей». А третье досталось ребятам из лицея №27 с решением проблемы допобразования для детей из неблагополучных семей.

Все три команды получили дипломы и сертификаты. А команде-победителю банк «Центр-инвест» вручил полезные сувениры и билеты на гандбол в VIP-ложу.

Кстати, специальный приз симпатии жюри от лица Ростовского муниципального фонда поддержки предпринимательства в виде подарочных карт в кинотеатр «Большой» достался команде школы №21, предложившей создать Центр дополнительного образования и профессиональной подготовки авиаторов.

Остальные участники получили дипломы, ну и, конечно, бесценный опыт в общении с экспертами.

Кстати, на случай создания собственного бизнеса жюри пообещало ребятам оказать поддержку - бесплатно проконсультировать и даже выделить микрозайм для реализации проекта.

- Социальное предпринимательство делает мир лучше, и мы хотим, чтобы этой темой заинтересовались школьники, а став студентами, начали бы ее превращать в проекты, которые будут реализованы в будущем, - подытожила Людмила Тарасова, заместитель исполнительного директора НКО «Гарантийный фонд РО». - Гарантийный фонд поддерживает любой бизнес, но социальный всегда будет в приоритете. Мы понимаем, что сегодняшние школьники - это завтрашние предприниматели, люди, от которых будет зависеть экономика нашего региона и страны в целом.