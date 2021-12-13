Погибла пятимесячная кроха: В Ростовской области завели уголовное дело на маму, которая села за руль выпившей

Врачи боролись за жизнь 5-месячной малышки, но тщетно. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области

Беда не приходит одна. Потеряв маленького ребенка, 40-летняя жительница Ростовской области попала под следствие. Авария, в которую попала женщина 7 декабря, унесла жизнь ее дочки, а в отношении самой мамы возбудили уголовное дело. Подробности «КП — Ростов-на-Дону» сообщили в Следственном управлении СК региона.

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По версии следствия, подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, села за руль автомобиля «Mazda CX-7». В салоне с ней находился младенец — ее пятимесячная дочка. Автоледи ехала по станице Багаевской как вдруг на улице Семашко врезалась в дерево.

Силы удара хватило, чтобы ребенок, которого перевозили не в автолюльке, а на руках у пассажира, сидевшего на переднем сидении, получил травмы различной степени тяжести. Девочку доставили в больницу, где медики боролись за жизнь малышки, но тщетно — она скончалась, несмотря на все старания врачей.

В отношении мамы-водителя следователи завели уголовное дело. Женщина подозревается в преступлении — нарушение водителем в состоянии алкогольного опьянения ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Сейчас следствием решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемой. Следствие продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

"Мазда", за рулем которой находилась 40-летняя мама, угодила в дерево. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области

АВТОЛЮЛЬКА МОЖЕТ СПАСТИ ЖИЗНЬ

Это, к сожалению, не первый случай гибели малышей в авариях в этом году в Ростовской области, когда удерживающие устройства могли спасти жизнь детям.

Так, в июле 27-летний водитель «Лифана» на автодороге «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск» не справился с управлением, и автомобиль улетел в кювет и опрокинулся.

Тогда в ДТП погиб мальчик, которому был всего годик. Полицейские установили, что малыша везли без автолюльки.

В ГИБДД региона не устают напоминать, что автолюлька и другие детские удерживающие средства — это не просто назойливое требование, а жизненно необходимые вещи.

В этом июле детское кресло спасло жизнь малышке в жуткой аварии в Каменском районе. В машине ехала семья на отдых — из Петербурга в Краснодарский край. Погибли родители и четырехлетний мальчик, который тоже был в детском удерживающем устройстве, но его двухлетней сестричке детское кресло спасло жизнь.

В отношении матери, что была за рулем, завели уголовное дело. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области

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