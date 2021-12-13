Новогодние места 2021 — 2022 в Ростове-на-Дону: программа мероприятий, куда сходить

Фото: Николай Оберемченко.

Подробная афиша мероприятий новогодних мест 2021 — 2022 в Ростове-на-Дону. Мы подскажем вам, куда сходить и что посмотреть в праздничные дни.

В Ростове главное новогоднее место — площадка у парка имени Горького. Здесь уже установили 24-метровую елку, украшенную шарами, гирляндами и огромными светящимися снежинками. 28 декабря состоится официальное открытие елки, а в полночь 1 января пройдет встреча Нового года.

Еще одним новогодним местом на время станет главный железнодорожный вокзал. 2 января сюда прибудет передвижная резиденция Деда Мороза. В течение дня можно будет посетить приемную дедушки, вагон для игр и квестов и вагон-ресторан.

Из-за ограничений в Ростове-на-Дону будет организовано не так много интересных мероприятий. Однако можно посетить новогодние места за пределами донской столицы.

За праздничным настроением всегда можно съездить в парк «Лога». К новогодним праздникам его украшают елочками, иллюминацией и различными композициями. Главную ель в парке уже нарядили, а вот декоративное освещение должно заработать 15 декабря.

Еще один способ провести новогодние выходные — съездить в Таганрог. В приморском городе можно погулять по узким атмосферным улочкам, полюбоваться Таганрогским заливом и посидеть в уютном кафе. Таганрогские музеи проводят посвященные празднику экскурсии и другие познавательные программы. Так, в музее имени Чехова 6 января пройдет «Рождество для взрослых и детей». Гости узнают, как встречали Новый год в 19 веке, увидят старинные предметы быта, а также послушают русские песни и романсы в живом исполнении. Полную программу мероприятий можно посмотреть на официальной странице Таганрогского литературного и историко-архитектурного музея-заповедника.

Провести новогодние каникулы приглашает Азовский музей-заповедник. 2 января, с 10.00 до 17.00, в музее будет работать планетарий. В течение дня можно будет послушать аудиоэкскурсию, поучаствовать в мастер-классе по скрапбукингу и интерактивных программах. Развлекательные и познавательные мероприятия будут проводиться с 3 по 9 января — список и время можно изучить здесь.

Ранее мы рассказывали, как можно встретить Новый год 2022 в Ростове. И публиковали расписание самого популярного места в зимние каникулы — ледового катка.

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