Безналичная оплата в школах: преимущества системы и зачем это родителям

Фото: пресс-служба ПАО Банк «Центр-инвест»

Безналичная оплата питания в образовательных учреждениях – одно из перспективных направлений. Успешно реализует проекты по безналичной оплате питания в школах банк «Центр-инвест», который является одним из лидеров в этой сфере на Юге России.

За два года банк совместно с партнером ООО ПЦ «Аксиома» реализовал проекты по внедрению безналичной оплаты питания в более чем 40 школах и продолжает подключать новые школы.

Фото: пресс-служба ПАО Банк «Центр-инвест»

Как это работает?

Внедряемая система достаточно простая, удобная и гибкая. Каждому школьнику создается лицевой счет, пополнять который можно через дистанционные сервисы банка - терминалы самообслуживания, «Интернет-Банк» и Мобильный банк «Центр-инвест», личный кабинет на сайте компании «Аксиома» и мобильное приложение «Аксиома».

В чем преимущества?

Денежные средства отображаются на счете в режиме онлайн.

Опыт реализации проектов показывает, что во внедрении системы безналичной оплаты питания заинтересованы все участники процесса питания - родители, образовательные учреждения, комбинаты питания и управления образования.

Благодаря системе родители получают возможность дистанционного пополнения баланса лицевого счета в режиме онлайн, следовательно, не нужно передавать наличные средства классным руководителям или ответственным за питание в школе.

Родители могут контролировать и управлять расходами детей, что снижает риски использования детьми средств не по назначению и прочие риски, связанные с наличием у детей наличных средств. Родители в мобильном приложении видят меню и могут управлять графиком питания ребенка и корректировать рацион ребенка.

Заинтересованы во внедрении системы и образовательные учреждения, и управления образований, так как она позволяет существенно снизить трудовые издержки на формирование отчетов и проведение сверок с комбинатами питания. Учителя при этом больше не занимаются сбором и учетом денежных средств на питание.

Внедрение системы существенно усложняет возможность нецелевого использования денежных средств, в том числе и бюджетных, позволяет снизить риски использования теневых и коррупционных схем при решении социальных вопросов.

Фото: пресс-служба ПАО Банк «Центр-инвест»

Как это будет развиваться?

Банк не останавливается на достигнутых результатах и продолжает развивать систему совместно с партнерами. Так, в начале учебного года были запущены пилотные проекты, в рамках которых родители могут также оплачивать дополнительные образовательные услуги.