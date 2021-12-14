Будет ли снег на Новый год 2022 в Ростове-на-Дону: первые прогнозы

В конце декабря в городе ожидаются осадки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первая половина декабря выдалась теплой и без осадков, но ростовчане все еще надеются на изменения. Выяснили, какой будет погода и будет ли снег на Новый год в Ростове-на-Дону.

В конце декабря в Ростов действительно может прийти снегопад. Снег и небольшие заморозки прогнозируют 29 декабря. Однако с 30 декабря начнется длительный период без осадков. Не исключение, к сожалению, и новогодняя ночь. 31 декабря температура днем не будет опускаться ниже -1 градуса, ночью — ниже -4 градусов. А 1 января, по предварительным прогнозам, будет солнечно, столбик термометра будет показывать от -2 до -5.

После длительного перерыва снег пойдет только 6 января. Снегопад сохранится в Рождество, 7 января. Температура воздуха в эти дни будет составлять -2 — -5 градусов.

Снег порадует ростовчан в последний день новогодних каникул, 9 января. На термометре будет от -2 до -4 градусов.

Напомним, в ближайшее время похолодания в Ростове не ожидается. По данным центра погоды «Фобос», в середине месяца погода будет напоминать осеннюю. Температура воздуха превысит климатическую норму на 5 — 6 градусов. В донской столице прогнозируют до +5 градусов тепла, дожди днем и небольшие заморозки ночью.

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