Детские пособия в Ростовской области 2022: кому и как увеличат выплаты

Пособия увеличат четырем категориям граждан. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Детские пособия в Ростовской области 2022 будут проиндексированы. Рассказываем, какие выплаты и насколько вырастут с 1 января.

По данным областного Заксобрания, на 4% проиндексируют следующие детские пособия:

— Для приемных семей на содержание приемного ребенка;

— Для опекунов и попечителей на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

— Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые по достижению 18 лет продолжают обучение. При этом они не находятся на полном гособеспечении.

— Для семей на третьего ребенка и последующих детей.

Первые три выплаты будут увеличены с 10 958 до 11 396 рублей в месяц. Пособие на третьего ребенка составит 9 658 рублей в месяц вместо 9 286.

Кроме того, изменится размер гарантированного перечня услуг по погребению. С 1 января 2022 года жителям Ростовской области начнут выплачивать 8 107 рублей в месяц (сейчас размер выплаты составляет 7 795 рублей в месяц).

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