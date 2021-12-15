Что произошло за ночь 15 декабря в Ростовской области: подорожал главный новогодний продукт

Фото: Ксения Высотина.

Что произошло за ночь 15 декабря в Ростовской области — публикуем подборку главных новостей. Собрали информацию обо всех событиях городов и районов донского региона.

Реконструкция парка Горького в Ростове стартует в 2022 году. По словам сити-менеджера Алексея Логвиненко, замечания рабочей группы были приняты во внимание. В проект были включены некоторые архитектурно-планировочные решения. Его уже одобрила Госэкспертиза.

Мандарины в Ростовской области подорожали на 18%. По данным департамента потребительского рынка, средняя цена за килограмм мандаринов — 70 — 130 рублей. Минимальная цена составил 50 рублей, максимальная — 200.

На работу в новую инфекционную больницу приняли 100 медиков. По словам министра здравоохранения региона Юрия Кобзева, стартовый комплект медиков есть. В ближайшие две недели завершится комплектация младшего медицинского персонала. Больницу начнут переводить в рабочий режим с 20 декабря.

В Ростове планируется создать кольцевой маршрут для городской электрички. По данным программ развития транспортной инфраструктуры до 2035 года, новая схема заработает после строительства северного полукольца. Предполагаемый объем средств составит 10,5 млрд рублей, инвестором может выступить ОАО «РЖД».