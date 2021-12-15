«Ощущение, что ненормальные разговаривают»: Ростовчанин рассказал, как коронавирус отразился на его психике

По ночам ростовчанин просыпался от ощущения, что его душат Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирусная инфекция - тяжелое заболевание с большим количествам осложнений. Об этом в один голос заявляют врачи. Болезнь может протекать в легкой форме, но иногда случается обратное.

О том, как covid-19 может повлиять на психическое состояние человека, на условиях анонимности рассказал ростовчанин. 35-летний мужчина, заболевший коронавирусом, попал в госпиталь с осложнениями. Ростовчанин уверяет: на момент заболевания у него начались проблемы с речью и он не мог правильно формулировать свои мысли. При этом заметил, что с подобными осложнениями столкнулись и другие пациенты, которые находились в "красной зоне".

"ДУМАЛ, ЧТО ОТРАВИЛСЯ, ОКАЗАЛОСЬ - КОВИД"

- Первые симптомы заболевания совершенно не были похожи на коронавирус. На выходных резко поднялась высокая температура до 39,5 градусов, которую не получалось сбить лекарствами. Кашля, отдышки и других признаков простуды не было.

Приехавший на вызов врач предположила, что, возможно, у меня сильное отравление, поэтому - и слабость, и высокая температура. Действительно, после того, как я выпил марганец и лекарства для лечения желудка мне стало легче, даже температура снизилась немного. Поэтому было решено - лечим отравление. Но через два дня пришел положительный результат теста на коронавирус.

Сначала все подумали, что температура поднялась из-за отравления Фото: Иван МАКЕЕВ

А вот в ковидное отделение я попал на пятый день болезни. На тот момент легкие уже были поражены на 25% с двух сторон, а еще было сильное обезвоживание организма. На приеме у врача заметил, что мне сложно говорить, точнее - формулировать свои мысли. Голова сильно болела, а слова, которые были в мыслях, никак не получалось выговаривать. Все, что я делал - повторял одно и тоже.

Когда я попал в палату, там лежали еще несколько пациентов - чуть старше меня. Мы стали общаться на какие-то совершенно отвлеченные темы. Я на секундочку прислушался в то, что каждый из нас говорит, и мне стало не по себе. Со стороны наш диалог выглядел как общение умственно отсталых людей, которые повторяют одни и те же слова, подолгу делая паузы между фразами. При этом у всех нас коронавирус дал осложнения средней тяжести, тяжелые пациенты лежали этажом ниже.

"ПЕРЕВОДА НА ПЕРВЫЙ ЭТАЖ БОЯЛИСЬ ВСЕ"

- Только больнице я понял, какие скрытые угрозы несет в себе ковид. Вирусная пневмония, которая возникает, как осложнение, совершенно непредсказуема. Буквально за один день у человека может упасть сатурация кислорода в крови на несколько делений и увеличится поражение легких.

Текучка пациентов тоже поражала: люди за пару дней могли из средних и легких превратиться в тяжелых, которых нужно подключать к аппарату искусственной вентиляции легких.

Больше всего люди боялись формулировки "цитокиновый шторм", когда болезнь губила человека, а он даже не чувствовал Фото: Иван Макеев

Все боялись осложнений и перевода на первый этаж, после которого при тяжелых случаях, оставался только подвал, где, по иронии, располагался морг. В этом «квесте» эти два уровня все старались избежать.

По мне, цитокиновый шторм - самое страшное, что можно было услышать в этих стенах. Его появление человек может даже не заметить: пациент может спокойно лежать и думать о том, что он поправляется, а между тем в его организме прогрессирует поражение легких и организм медленно задыхается. При мне у мужчины за два дня поражение увеличилось с 30 до 60%, а сатурация упала до 80%. Когда врач озвучил результаты, пациент был просто в шоке, ведь он чувствовал себя хорошо, и была лишь незначительная температура.

"НОЧЬЮ ПАЦИЕНТЫ БРЕДЯТ И КРИЧАТ"

- Ночью больница наполнялась звуками от работающих концентраторов, которые помогали людям дышать. Средних подключали к приборам похожим на большие ингаляторы, тех, кто потяжелее, подсоединяли к точкам с кислородом.

Часто с нижнего этажа доносились крики пациентов: это, действительно, звучит жутко. До этого я читал, что были случаи, когда пациенты в ковидных госпиталях выбрасываются из окон, и считал, что это, наверное, люди с проблемной психикой. Но, как оказалось, панические атаки могут начаться у абсолютно нормального человека. В соседней палате пенсионерка постоянно снимала кислородную маску ей в ней было не удобно дышать, как итог у нее начался цитокиновый шторм, ее перевели на этаж ниже, а там из-за кислородного голодания у нее начались панические атаки. Она кричала «Помогите! Я не хочу умереть!».

Спуститься на первый этаж, к тяжелым больным, никто не хотел Фото: Иван МАКЕЕВ

А еще пациенты бредят, и это очень слышно. Особенно, если это происходит за соседней стенкой. У меня тоже несколько дней подряд были ситуации, когда я не мог сразу проснуться: мне казалось, что я задыхаюсь. Так было три дня подряд по нескольку раз за ночь: ты просто чувствуешь сильный страх и ощущаешь, что тебя душат. У меня так было в детстве, когда снились страшные сны, и я вскакивал в холодном поту.

Как мне объяснил врач, такое бывает на фоне сильного стресса и нервного истощения.

"КОРОНА" УШЛА - "ПОБОЧКИ" ОСТАЛИСЬ

После выписки из больницы меня беспокоили сильные головные боли, а еще - бессонница. Я просто лежал и смотрел в потолок, спать совсем не хотелось. Как объясняют доктора, при лечении тяжелых форм коронавируса, используют гормоны, а они могут влиять на организм по-разному.

Самые распространенные побочные эффекты — это повышение сахара в крови, боли в суставах, ощущение боли в области горла из-за увеличения лимфоузлов. В любом случае коронавирус сильно отразился на состоянии моего организма: так, кровь стала гуще, железо упало почти в три раза и в двое повысился сахар по сравнению с тем, что было до болезни.

Мне посоветовали пройти углубленную диспансеризацию: мол, только так можно будет полностью восстановить организм после затяжной болезни и вернуться к нормальному психическому состоянию.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

"Нервной системе нужно восстановиться"

Игорь Гайнутдинов, кандидат медицинских наук, главный врач ростовской городской больницы № 14:

- После любого тяжелого инфекционного заболевания могут развиваться такие осложнения как бессонница, астения, депрессия, снижаются когнитивные функции, может появиться раздражительность. Ведь для борьбы с инфекцией организм расходует все свои ресурсы, и это влияет на общее психическое состояние пациента, а интоксикации подвергаются все органы, в том числе нервная система. Это в сумме влияет на общее психическое состояние пациента.

После болезни нервной системе нужно время, чтобы восстановиться, на это обычно уходит 2-3 недели. Если болезнь протекала тяжело, и пациент находился в реанимации, то может потребоваться и больше времени.

По сути, панические атаки — это разновидность расстройства нервной системы: мы находимся в постоянном стрессе, а нас окружает много негативной информации. Поэтому, если человек сильно заболевает, то эти все нюансы дают о себе знать. В любом случае, если пациент после заболевания имеет какие-либо отклонения по здоровью, он может пройти углубленную диспансеризацию - его полностью обследуют и назначат должное лечение.

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