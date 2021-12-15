Красная икра по цене ювелирки, а шампанское - по акции: подсчитываем стоимость новогодней корзины

Ростовчане начинают затариваться продуктами, чтобы приготовить тонны оливье и селедки под шубой на столах ростовчан Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На неделе специалисты Росстата рассказали, как изменился ценник на икорку и игристое. А теперь у нас две новости - хорошая и плохая. Начнем, как водится, с грустного: в этом году красная зернистая подорожала аж на 13%. А вот шампанское и вина, судя по всему, стабильны, как бабулин борщ в меню внучка. Их прайс подскочил всего на 3%.

Журналисты "КП - Ростов-на-Дону" решили устроить очередную разведку боем. А именно отправились в продуктовый гипермаркет, чтобы узнать: во сколько ростовчанам обойдется новогодняя корзина, а также не подорожала ли кукурузка и крабовые.

ЦАРЬ-ГОРОШЕК

На календаре - середина декабря, а это значит, что в гипермаркетах уже вовсю начинается война за докторскую, соленные огурчики, шампанское, ну, и конечно, икорку. Заверните все и сразу, только обязательно по акции. А значит, самое время отправиться в магазин, чтобы проверить: что там и почем.

И вот сотни мерцающих огней на входе так и манят в свои сети: мол давай, зайди, купи хоть что-нибудь! Я не смогла сопротивляться: вооружилась терпением, бесплатной корзинкой и вперед - обозревать курс горошка.

Именно полки с «зеленым» первыми попались на глаза. Ценник - разный. Банку объемом 425 миллилитров можно купить от 27 рублей. Ну а дальше - по нарастающей. Есть варианты и за 35, и за 54 рэ. Ну, и самый дорогой «царь-горошек», обойдется вам в 120 рублей.

Прямо на соседней полке расположилась его «сестра» кукуруза. Баночка объемом 425 миллилитров будет стоить от 25 до 124 рублей. Средний ценник 65-70 рублей.

Мандарины в регионе под Новый год подорожали на 18% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ТАК И ТЯНЕТСЯ РУКА

Ну теперь и с огурчиками можно разобраться. На полках прямо ассортимент побольше бабулиных погребов. Тут тебе корнишоны, варианты с приправами, а еще - классический микс - огурцы-помидоры. Все это великолепие упаковано в блестящую банку, за которой так и тянется рука. В среднем - от 80 до 90 рублей за 450 мл.

Едем дальше. По курсу - крабовые палочки. Тут их великое множество: небольшие стограммовые упаковки от 50 до 60 рублей, стандартные 200 граммов выйдут от 72 до 100 российских. Ну а полкилограмма крабовой радости обойдется ростовчанам в 300 рублей.

И, конечно же, куда без докторской! Так, 700 граммов повелительницы "Оливье" будут стоить от 270 до 300 рублей. Полукилограммовые упаковки - от 139 до 150 рублей.

И яркий акцент любого стола - мандарины. Эксперты подсчитали, что в этом году они подорожали на 18%. Вуа-ля: килограммовая сетка - от 100 до 130 российских как с куста.

Икорка есть и по 5 тысяч, и по 100 рублей за имитацию из желе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ОБНЯТЬ И ПЛАКАТЬ

Самое время подойти к отделу «для блеска глаз». Тут, как всегда, варианты игристого на любой вкус и кошелек. Бюджетные сладкие и полусладкие со скидкой будут стоит от 209 до 300 рублей, есть и более дорогие варианты, они обойдутся за 400–800 российских.

Цена за брют варьируется в пределах 350–400 рублей за средние варианты, и от 500 до 1200 за премиальные. Классическое советское шампанское – 199 рэ.

Что ж, настало время холодильников под кодовым названием «обнять и плакать». Да, да - я о «красной». Начнем с люксового. Полкило красной икры будут стоит 5 499 рублей, и это еще со скидкой. Изначальный ценник - 7200. Звучит на богатом.

Дальше - не легче. Судите сами: 310 граммов - 3300 рублей, ну а 440 граммов у другого производителя просто сказочные – 2500 рубликов. Малютка в 200 граммов обойдется любителям закусок в 1 149.

Было расстроилась, но на соседней полке увидела, как красуется подозрительно дешевая баночка: всего-то - 229 рублей за 95 граммов. Присмотрелась, а там написано «икорное рыбное изделие». Невероятно интересно, но ничего непонятно. Даже задумалась, эта икра на половину икра, или на три четверти.

Хотите еще дешевле? Тогда прямо на соседних полках стоят манящие упаковки свежевыпущенной икры из желе. Банка в 450 граммов стоит не больше 100 рублей. После бокальчика другого никто даже не поймет: за стольник она или за пять тысяч.

С ноября начали разбирать консервы, а ближе к концу декабря будут покупать скоропортящиеся Фото: Алексей БУЛАТОВ

"НАСТОЯЩИЕ ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ"

- А вообще самые запасливые приходят за продуктами к новогоднему столу еще в конце ноября, - подмигнул мне продавец гипермаркета Юрий, разглядев мой неподдельный интерес к деликатесам.

По его словам, покупают маленькими партиями: красную икру - баночку-другую, несколько бутылок игристого, горошек, кукурузу, в общем все то, что не пропадет до главного праздника года. С 15 же декабря и аккурат до вечера 31-го начинаются самые настоящие голодные игры.

- И я не шучу, - простодушно разводит руками продавец. - Люди нагребаю целую корзину, а иногда даже и две, только бы урвать продукты посвежее, да подешевле. Ну а в последний день года на охоту выходят командировочные и те, кого весь месяц не отпускали с работы. Им уже приходиться довольствоваться, тем, что осталось. Но к счастью, за докторскую и крабовые палочки пока еще никто не дрался.

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