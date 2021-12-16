«Был папа, и нет его»: как годами добиваться внимания отца, а взамен получить равнодушие и агрессию

Не всегда папа и мама могут и дальше жить вместе, но от этого родителями быть не перестают. В идеале Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году в России официально отметили День отца. И для многих картинка: «мама, папа, я – вместе дружная семья» стала реальностью. Тут тебе и совместные походы в парк, и веселые путешествия, и завтраки за большим столом, и, конечно же, атмосфера поддержки и взаимопонимания.

Но не всегда сценарий идет по плану, порой ребенку приходиться сталкиваться с разводом родителей. И тогда возникает вопрос, а что же будет дальше?

Конечно, чаще всего чадо остается именно с мамой, но отец ведь тоже должен участвовать в воспитании. У кого-то контакт с ним остается неизменным, кому-то достается "папа выходного дня", ну а у некоторых отношения с родителем, мягко говоря, не самые легкие.

Журналисты «КП – Ростов–на–Дону» пообщались с ростовчанами, которые прошли через сложный развод родителей, а после долгое время пытались бороться за внимание отца. А заодно спросили у психолога: как правильно поступать в таких случаях.

ИСТОРИЯ № 1: "НА ПЕРВОМ МЕСТЕ - СЕМЕЧКИ И ДИВАН, ПОТОМ - МЫ С МАМОЙ"

- Изначально папа вообще хотел сына, мол вот у всех мужиков мальчики, а у него дочь, - делится своей историей ростовчанка Виктория. - Вы только посмотрите, какая великая несправедливость пала на плечи этого хрупкого мужчины! Когда мы еще жили вместе, моя судьба его не особо волновала: ну, ползаю себе где-то там возле, обнимет разок-другой и все. На первом месте у папеньки был диван, телевизор и семечки, ну, а на втором, если останутся время и силы, - мы с мамой. Понятное дело, что терпеть такое отношение мало кто захочет, поэтому, когда мне исполнилось пять, мама собрала всю волю в кулак и подала на развод.

Отец почти и не принимал участие в моей жизни. Но после их развода осталось странное ощущение какой-то несправедливости: у всех-то есть папа, а у меня, получается, нет. И пусть он был равнодушным, но само осознание, что у нас якобы полная семья немного грела душу маленького ребенка. В какой-то момент я даже устраивала маме истерики: мол, почему он не живет с нами?! Теперь-то я, конечно, понимаю, что это было глупо. Но тогда обида просто не давала покоя.

Порой отцы практически выпадают из жизни детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

"ЗВОНИТ, КОГДА НУЖНО ДЕНЕГ ЗАНЯТЬ"

- Прошло уже 15 лет. Если раньше мне хотелось получить его внимание и заботу, то сейчас задаюсь логичным вопросом: если ему это не нужно, то зачем это нужно мне? У него уже другая семья, в которой, кстати, появилось двое детей, но сценарий повторяется - общения с ними - точь в точь как и со мной. Может у него просто отсутствует инстинкт родителя? Даже не знаю. По правде говоря, я очень рада, что осталась именно с мамой после их развода, ведь понимаю, что с отцом бы просто пропала. Была бы никем, жила бы в какой-нибудь глухой деревне с шестью детьми и мужем-алкашом.

Сейчас мы видимся с ним раз в полгода и то, когда я приезжаю к бабушке, ведь он живет с ней в одном доме. Ну, а если дело вдруг доходит до разговора, то этот сеанс «бесконечной любви» не длится больше двух минут - общих тем-то нет. Он совсем не интересуется моей жизнью. Вот, например, лишь недавно только узнал, что с четырех лет я занимаюсь танцами, так еще и делаю немалые успехи.

А по телефону сам звонит только тогда, когда нужно занять у меня денег в долг. Сам же за эти годы ни копейки маме не давал. Сейчас главный страх последних лет - не связать свою жизнь с таким, как отец.

ИСТОРИЯ № 2 "МАМЕ ПРЕДСТОЯЛО ВОСПИТЫВАТЬ МЕНЯ В ОДИНОЧКУ"

- Когда родителям было всего по 19 лет, родилась я, - делится Елизавета. - Для создания семьи рановато: по сути, оба еще были подростками. Мама рассказывала, что поначалу было тяжело. Когда мне исполнилось два года, отца отправили в "горячую точку". Это был переломный момент, ведь маме предстояло воспитывать меня в одиночку. Помимо финансовых забот было очень много рутинных дел по дому, а надежды на помощь извне можно было не ждать.

Но, как выяснилось, все это было только начало! Когда папа вернулся, он почти сразу подсел на тяжелые наркотики. Со временем одна пагубная привычка сменилась другой: спустя полгода из наркомана он превратился в алкоголика. Уж не знаю, откуда он брал деньги на все это, ведь семью обеспечивать не мог. Мы жили бедно. Мама рассказывала, что, когда я была совсем маленькой, от отчаяния кормила меня всем, что было в доме. Вход шел и мякиш хлеба с остатками запеканки, которую из детского сада приносила ее подруга. Была надежда на то, что он исправиться. Но со временем ей надоело все это терпеть, и когда мне было три года родители развелись.

Есть папы, которые полноценно участвуют в жизни ребенка и после развода Фото: Алексей БУЛАТОВ

БЫЛ ПАПА, И НЕТ ЕГО

- Наше общение после развода — это что-то очень странное. Когда папа трезвый, прямо идеальный человек. Работает, старается со мной общаться, поддерживает, подсказывает, помогает с учебой. А иногда даже завязывает с зеленым змеем на год-другой. Недавно вот снова вышел из запоя, уехал в Москву на заработки, и даже исправно присылал каждый месяц деньги.

Но потом все возвращается на круги своя. Когда отец напивается, все его положительные качества заканчиваются в долю секунды. Башню папочке сносит по всем фронтам. Не помнит, что делал, кто вокруг, где он и кто такой. Порой даже забывает, кто я. Когда мне было лет 10, он вообще пропал года на четыре. Не выходил на связь, не брал телефонные трубки, когда звонила. Ну вот прям все, был папа и нет его. Наверное, именно такие моменты даются мне с большим трудом. Помню, очень обиделась на него: обидел маму, постоянно пьет, так еще и пропал.

В момент очередного запоя даже как-то пыталась вразумить его, но это было просто невозможно. Было обидно, аж до истерики доходило. Помню, в такие моменты убегала к двоюродному брату, тот успокаивал меня и пытался объяснить, что в этом состоянии человек просто не отдает отчет своим действиям и с ним бесполезно разговаривать. Я думаю, он все-таки меня любит, просто по натуре очень слабый человек и просто не может отказаться от пагубной привычки. Даже не знаю, а могу ли винить его за это?

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

"Простить и самому не повторять ошибок"

- Развод — это психологическая травма для ребенка, даже если родители разошлись «по-взрослому», - рассказывает ростовский психолог Полина Шаповалова. - Но чаще всего ребенок становится свидетелем ссор, выяснений отношений с оскорблением, а то и драками. Когда родители разводятся для маленького ребенка рушится вся его вселенная, весь его мир. На бессознательном уровне могут закрепиться различные деструктивные установки, такие как "я не достоит любви, раз меня бросили", "я - плохой", "я - причина развода". Их он понесет с собой, во взрослую жизнь, и тогда - здравствуйте личностные проблемы и неспособность строить гармоничные отношения.

- Развод — это психологическая травма для ребенка, даже если родители разошлись «по-взрослому» Фото: Олег УКЛАДОВ

Некоторые родители ошибочно думают, что пока ребенок маленький, он ничего не понимает и все «перерастет». Но это ошибочная позиция.

- Разумеется, вся ответственность за то, как чадо переживает этап развода, лежит на маме и папе, причем в равной степени, - убеждена специалист. - Но почему-то взрослые, увлеченные разделом имущества взаимными упреками или, еще хуже - местью, редко об этом думают, и это самое ужасное. Порой, мать не дает отцу встречаться с ребенком. А отец, желая насолить бывшей жене, полностью прекращает какое-либо участие в их жизни, как физически, так и материально. И в таких ситуациях не может быть никакого оправдания. Это психологически незрелое и деструктивное поведение.

Тем родителям, которые все-таки заботятся о психике ребенка, я бы порекомендовала чаще разговаривать с ним в этот период. Нужно объяснять, что родители по-прежнему его любят, но как муж и жена больше не могут жить вместе, поэтому теперь жизнь будет организована иначе. Матерям, которые столкнулись после развода с безразличным или полностью отсутствующем отцом для их ребенка, не надо настраивать чадо против отца, фразами в стиле: "видишь какой у тебя папа, даже не позвонил, ему все равно на тебя". Вымещая свою обиду и злость в такой форме, вы еще сильнее травмируете ребенка, внушая ему чувство неполноценности и ненужности.

Лучше придумывать отцу оправдания, как бы вам в этот момент ни было тяжело. Нужно говорить: папа по-прежнему тебя любит, но он занят или уехал по делам, но передал подарок. Купить и подарить малышу что-то от имени папы. Ну, а когда ребенок повзрослеет, сам будет делать выводы об отношении отца.

Зачастую в такие моменты маме приходиться отвечать на множество вопросов: а почему папа такой, а почему он меня игнорирует? И тут вновь важно правильно поговорить с ребенком. Увидев его обиду и злость, дать понять, что в жизни люди поступают по-разному, даже очень близкие. Да, это больно неприятно, но надо их простить и самому не повторять ошибок.

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