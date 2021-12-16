Лайфхак против коронавируса: Ростовчане нашли альтернативную прививку, чтобы избежать осложнений от covid-19

Многие ростовчане стали спрашивать в поликлиниках, нельзя ли заменить прививку от коронавируса на другую Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среди дончан появился новый лайфхак: горожане делают прививку от пневмококка вместо вакцины от covid-19, чтобы в случае заболевания коронавирусом не получить осложнения в виде пневмонии. Так жители пытаются отгородить себя от тяжелых форм заболевания.

Ростовский врач рассказал, почему данный метод не сработает в случае заболевания COVID -19 и объяснил, и как лучше всего привиться комплексно от всех болезней.

ЛЕГКИЕ БУДУТ ЗАЩИЩЕНЫ ОТ КОВИДА?

По словам медиков, коронавирусная инфекция в 80 процентах случаев протекает в легкой форме, но оставшиеся 20 процентов сопряжены с тяжелыми формами осложнений, одним из которых является пневмония с поражением легких. Именно последнее часто может приводить к летальным исходам.

Отсюда в народе появилось мнение, что, если привиться от пневмококка, то можно не переживать за осложнения при ковиде. Все потому, что легкие будут защищены, и в этом случае можно уже не ставить вакцину от коронавируса.

Медики объяснили, что пневмококковая и коронавирусная пневмония - разные Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я всю жизнь прививаюсь от пневмонии еще с советских времен, - рассказывает Светлана Васильевна. - Думаю, если ее сделать, то можно не бояться осложнений при тяжелых формах ковида.

При этом врачи одной из районных поликлиник в Ростове также отмечают, что люди приходят и интересуются: можно ли взамен прививки от коронавируса поставить вакцину от пневмонии и гриппа, и тем самым избежать тяжелых форм осложнений при коронавирусной инфекции.

- Пневмококовая пневмония - тяжелое заболевание, которое также очень трудно лечится, - рассказывает кандидат медицинских наук, главный врач Горбольницы № 14 Игорь Гайнутдинов. - Для этого была придумана эта прививка, ее действительно используют много лет. Ей также следует прививаться каждый год, чтобы обезопасить организм от смертоносной бактерии.

Помимо вакцинации от ковида у взрослых есть целый календарь прививок, как и у детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

"И СЛЕДИТЬ, ЧТОБЫ ЛЕГКИЕ НЕ РАЗВАЛИЛИСЬ"

При этом специалист отмечает, что полезно иметь иммунитет от пневмококковой палочки, потому что, вполне возможно, что после перенесенного коронавируса человек может подхватить и эту легочную болезнь.

- В тоже время прививка от пневмонии не спасает от осложнений при коронавирусе, потому что это разные формы заболевания, - продолжает Игорь Констанинович. - Пневмония, которую вызывает коронавирус - вирусная, а не бактериальная - и поражает другие части легкого. Это разные болезни с различными областями поражения.

Если сравнить коронавирусную пневмонию и бактериальную, то вирусная пневмония протекает намного легче и быстрее. Пневмококковая пневмония — это зачастую две недели, повышенной температуры, антибиотиков, ингаляции. И нужно, буквально, следить, чтобы легкие не развалились.

ЧТОБ БОЛЕЗНИ СОШЛИ НА НЕТ

Медик уверен: следует вводить весь комплекс прививок и не бояться, что их будет много для организма.

- В детском возрасте - до 14 лет - делают примерно 50 прививок, так организм получает необходимую защиту от всех болезней, - объясняет специалист. - Прививки от гриппа, пневмококка и коронавируса вполне естественно делать раз в год. Не стоит бояться, что это будет сильной нагрузкой для организма. По нынешним рекомендациям, можно в один день делать прививку от гриппа и коронавируса в разные руки. Это очень удобно и эффективно.

Вакцинация позволит избежать болезни или уменьшить ее урон для организма Фото: Алексей БУЛАТОВ

И не нужно стремиться заменить одну прививку на другую.

- Правильнее следовать проверенным и изученным рекомендациям. Тогда и болезни в нашем обществе сойдут на нет, - уверен медик. - Важно также помнить, что в течении жизни необходимо повторно прививаться и от других не менее опасных заболеваний, чем коронавирус. Во взрослой жизни есть свой календарь прививок, гражданам нужно делать повторно вакцину от дифтерии, от кори, столбняка и Гепатита Б. Коронавирусная инфекция очень сильно влияет на иммунную систему человека, поэтому он становится беззащитным перед большим спектром болезней.

Врач пояснил, что только комплексными вакцинами можно достичь максимального результата. Медицина уже научилась побеждать большинство опасных заболеваний, поэтому задача людей просто следовать изученным технологиям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ощущение, что ненормальные разговаривают»: Ростовчанин рассказал, как коронавирус отразился на его психике

35-летний мужчина не мог формулировать предложения и узнал, что такое панические атаки (подробнее)

«От боли не мог даже кричать - только терпеть»: 30-летний ростовчанин не верил в прививку от коронавируса, пока не заболел сам

Сергей надеялся на собственный иммунитет, пока не ощутил на себе одно из полсотни осложнений от covid-19. Врачи говорят, еще легко отделался (подробнее)