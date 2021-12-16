"Золото" Нового года: сколько в преддверии Нового года просят за вкус праздника

Трудно представить Новый год без мандаринов Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Перед Новым годом в Ростовской области мандарины подорожали на 18%. В среднем, цена за килограмм оранжевых на прилавке колеблется от 70 до 130 рублей. Управление торговли города сообщает, что меры должен принимать УФАС и Роспотребнадзор. Но это только в том случае, если за последние 30 дней рост превысил 10%.

Корреспондент «КП - Ростов-на-Дону» прошлась по магазинам и узнали, что же такого особенного в «золотых» мандаринах.

СПЕЛЫЕ И С ЗЕЛЕНЦОЙ

Цитрусовый рейд начался с овощных палаток. На каждой точке на продажу выставлены по три-четыре коробки мандаринового счастья.

Заходим в одну из палаток. Здесь за 130 рублей ростовчанам предлагают крупные и пахучие абхазские мандарины. Есть и альтернатива - за 120 рублей. Однако эти дары счастья будут чуть поменьше и покислей.

В палатках можно найти мандарины повкуснее, но часто подороже. Фото: ПОПОВА Екатерина

Поглазев на цены, не отчаиваемся и идем дальше. Заходим в соседнюю палатку. И, кажется, нам улыбнулась удача. Ценник здесь значительно ниже. За мелкие мандарины из Абхазии просят всего 85 рублей за килограмм. А вот на крупные придется раскошелиться и отдать 120 рублей.

В поисках, где сэкономить побольше деньжат, идем дальше. В третьей точке все те же абхазские цитрусы обойдутся уже в 150 рублей.

А в самом конце овощных палаток, можно найти те же цитрусы даже по 75 рублей. Правда, они с зеленцой. По словам продавца палатки, в этом нет ничего страшного. Мандарины просто неспелые: им нужно дать немного отлежаться, и тогда они станут готовыми к употреблению.

НА ЛЮБОЙ ВКУС И ПО ОДНОЙ ЦЕНЕ

Обойдя палатки, решили наведаться и в местные супермаркеты. На удивление, цены в магазине оказались доступнее, чем у повстречавшихся нам частников. Правда, страну производителя на этикетках в магазинах мы не нашли, потому остается довериться только своему вкусу.

В супермаркетах не такой большой разброс по ценам

Здесь вам - и крупные, и мелкие - все по одной цене. В среднем 70 – 80 рублей, в зависимости от магазина. Однако тут придется заморочиться, так как вперемешку со спелыми встречаются и порченные.

Кстати, всегда можно найти альтернативу. И, если не хотите переплачивать за мандарины, можете смело брать апельсины. Цена ниже, а цитрус больше.

Напомним, что цитрусы в донской регион поставляются не только из Абхазии, но и из Турции, Марокко и ЮАР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Красная икра по цене ювелирки, а шампанское - по акции: подсчитываем стоимость новогодней корзины

А продавцы в гипермаркетах уверяют, что лучшие товары по выгодной цене достаются тем, кто начинает готовиться еще с ноября (подробнее)

Мандарины в Ростовской области подорожали на 18%

За один килограмм в среднем просят от 70 до 130 рублей (подробнее)