На минорной ноте: В Ростове музыканту грозит до 12 лет тюрьмы за сбитого насмерть пешехода

Скоро мужчина предстанет перед судом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эта история, развернувшаяся на одном из оживленных проспектов Ростова-на-Дону, чем-то напоминает сюжет знаменитого советского фильма «Вокзал для двоих». Музыкант, лауреат международных конкурсов, оказывается под следствием за ДТП, в котором погиб пешеход. Злой рок вдруг сводит в одну секунду, в одной точке совершенно разных и, порой, весьма положительных людей. И эта секунда ломает обоим жизнь...

В Ростове в суд направлено уголовное дело о дорожном происшествии на проспекте Стачки, в котором на глазах жены и ребенка погиб глава семейства. На скамью подсудимых готовится сесть талантливый музыкант-виолончелист, победитель различных конкурсов, который был за рулем автомобиля в тот злополучный час.

"ПОСИДИТЕ В МАШИНЕ. Я - МИГОМ"

Была середина лета 2021 года. Выходной день. 31-летний Антон (имена изменены, - прим. авт.) на своем автомобиле «Хендай солярис» повез жену и маленькую дочку погулять в сквере у фонтанов. Мужчина работал курьером одной из логистических компаний. И в его обязанности входила доставка посылок. Вот и в тот выходной, который он проводил с женой и дочкой, поступил звонок от компании: нужно было срочно забрать посылку и доставить ее адресату на проспекте Стачки.

- Посидите в машине. Я мигом. А потом продолжим гулять, - сказал Антон своим, припарковав легковушку у обочины, возле небольшого отеля. Ему нужно было всего-лишь перейти проспект.

Выждав удобный момент, когда в потоке машин появилась «лазейка», Антон благополучно перебежал одну часть дороги и остановился у бетонных плит, разделявших встречные потоки транспорта. Он готовился перебежать вторую часть проспекта.

Жена Антона вышла из машины, чтобы помочь дочке, находившейся на заднем пассажирском сидении, открыть бутылку с водой. Она с тревогой наблюдала за супругом.

ПОСЛЕДНИЙ ШАГ...

А в это время перед Антоном, готовящимся преодолеть следующий участок дороги, притормозил автомобиль, ехавший в крайней левой полосе. Мужчина сделал шаг…

Жена видела, как в тот самый момент на большой скорости (женщина утверждает, что не менее 90-100 километров в час, - прим. авт.), обгоняя другие автомобили и перестраиваясь из ряда в ряд, по проспекту летит автомобиль «Лада гранта».

Видимо, заметив перебегавшего дорогу пешехода, водитель этой легковушки применил резкое торможение. Раздался пронзительных характерный визг шин. Антон остановился, попятился назад, но авто "ушло" в занос и вылетело прямо на него!

- Я видела, как от удара «Лады» мужа резко подбросило вверх, потом - на асфальт проезжей части, - вспоминала потом ростовчанка. - Закричала от ужаса. Успела сказать дочке, чтобы не выходила из машины. И бросилась к Антону.

СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ БРОСИЛСЯ В ПОГОНЮ ЗА УДИРАЮЩЕЙ ЛЕГКОВУШКОЙ

«Лада гранта», проехав еще немного, остановилась. Очевидцы потом вспоминают, что из нее вышел молодой мужчина с модной рыжеватой бородкой. Он явно был в шоковом состоянии. Кому-то позвонил по телефону. Обошел машину, глянул на лежащего на асфальте сбитого пешехода. Потом, вдруг, быстро сел в свою машину и дал по газам, скрывшись с места ДТП.

Один из автолюбителей, остановившийся на месте происшествия, увидел это и бросился в погоню за удаляющейся с места трагедии «Ладой». Он преследовал водителя до проспекта Буденновского. Сигналил ему, мигал фарами, требуя, чтобы тот остановился. Но, лихач лишь увеличивал скорость и, воспользовавшись моментом, даже проскочил на красный запрещающий сигнал светофора. А его преследователь, как предписывают правила дорожного движения, остановился.

Парень, пытавшийся нагнать роковую «Ладу», вернулся на место ДТП на проспекте Стачки. Оставил свой телефон вдове погибшего на месте аварии Антона. Кстати, очевидцами трагедии стало множество людей. Нашлись те, кто все же запомнил его госномера. И те, кто заметил, как сразу после ДТП он закрыл их так называемыми «шторками».

«МЕНЯ ЗАНЕСЛО...»

Как выяснилось, за рулем «Лады гранты» в тот роковой вечер был 25-летний Руслан – молодой человек с высшим консерваторским образованием по классу виолончели, приехавший в Ростов из другого региона. В свободное от учебы время он подрабатывал официантом. Жил с девушкой и заботился о ее ребенке, как о своем родном. Отовсюду только положительные характеристики и отзывы.

В день аварии он умчался в свой регион. Но на семейном совете было решено: парню немедленно нужно вернуться в Ростов и прийти с повинной в полицию. Кроме того, родственники отправили Руслана сдать анализы, чтобы было подтверждение, что он не был в состоянии алкогольного опьянения и никаких запрещенных препаратов не употреблял.

Вернувшись в Ростов, Руслан объяснил следователям, что увидев перебегавшего дорогу человека, резко затормозил, и его машина ушла в неконтролируемый занос. Поэтому и произошла трагедия. Молодой человек утверждал, что двигался по проспекту Стачки в тот день со скоростью исключительно 60 километров в час. С собой он принес положительные характеристики и грамоты за музыкальные конкурсы, в которых завоевывал первые места. Заявил, что готов принести свои извинения семье погибшего мужчины и компенсировать им причиненные моральные страдания.

СЛОВО ЗА СУДОМ

Как подчеркнул исполняющий обязанности прокурора Железнодорожного района Ростова-на-Дону Алексей Неговора, в деле имеются заключения экспертов, в том числе и о скорости «Лады». Согласно их выводам, в то роковой день и час машина неслась по проспекту Стачки со скоростью более 100 километров в час.

В итоге, водителю «Лады гранты» было предъявлено обвинение в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем смерть человека – по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ.

Наказание по ней – от пяти до 12 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд, который теперь решит судьбу водителя.

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