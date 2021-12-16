В Ростовской области дочь похоронщика-миллионера получила реальный срок за убийство родного брата из-за наследства

Наследника миллионера убили, возможно, из-за доли в похоронном бизнесе, подозревают следователи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области вынесен приговор 52-летней женщине, убившей родного брата. Громкая история произошла 23 февраля этого года и прогремела на всю страну. Дело дошло до суда. Корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» удалось поговорить с вдовой погибшего.

"ТЕСТЬ КАК В ВОДУ СМОТРЕЛ"

37-летний Игорь Денисов (все имена изменены – прим. ред.) с женой и маленьким сыном отмечал дома праздник. К ним на ужин пришла старшая родная сестра дончанина. Между кровными родственниками, по всей видимости, завязалась ссора. И, по версии следствия, Катя в порыве агрессии схватила нож и одним сильным ударом убила брата.

По словам вдовы, супруг конфликтовал с сестрой из-за наследства в похоронном бизнесе. Прибыльное дело после смерти отца-бизнесмена отошло к Игорю и Кате.

Вдова уверяет, что ее покойный свекор-депутат всегда боялся, что из-за наследства между детьми может произойти конфликт. Оказалось: словно в воду глядел.

Суд озвучил приговор обвиняемой в убийстве родного брата. Фото: Алексей БУЛАТОВ

"ПРОСИЛА ПРОЩЕНИЕ У МАТЕРИ"

По словам вдовы, ее престарелая свекровь сильно сдала после убийства любимого сына.

- Катя на суде говорила, что раскаивается, просила прощения у матери. Но свекровь не может забыть, что вытворила дочь. Более того, мать хотела, чтобы дочери дали максимально возможное наказание, - рассказывает дончанка.

По решении суда Екатерина должна провести шесть лет в колонии общего режима. При этом сторона обвинения просила о восьми годах заключения.

По мнению вдовы и матери убитого, суд вынес чересчур мягкий приговор. Женщины в ближайшие дни будут подавать апелляцию.

- Если надо, то мы и до Верховного суда дойдем, - призналась вдова корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону».

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