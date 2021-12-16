Ростовчанам показали проект нового парка на Левом берегу Дона

Фото: ГК "ЮСИ"

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» на своем сайте опубликовала видео, на котором продемонстрировала, как будет выглядеть новый парк на Левом берегу Дона. Он будет занимать 14,5 гектаров и расположится немного восточнее стадиона «Ростов Арена». Проект планировки участка был утвержден городской администрацией.

Фото: ГК "ЮСИ"

Застройщик показал городские пространства, которые планируется оборудовать в парке. Главным из них будет станция канатной дороги, которая по плану свяжет левый и правый берега Дона. Дорога будет иметь четыре станции - на Театральной площади, на Зеленом острове и две в левобережной части города. Также здесь появится торгово-развлекательный комплекс, амфитеатр и станция запуска воздушных шаров.

Фото: ГК "ЮСИ"

Для любителей активного отдыха в парке оборудуют ледовый дворец, велотрек, теннисные корты и футбольное поле. Будут в этом месте и игровые зоны для детей, выполненные в виде пляжа и пиратского корабля. Также в презентации были представлены фонтан, болотный сад и пешеходный мост через водный канал. Парк будет отличаться большим количеством открытых пространств, а ландшафт приближен к природному.

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Здесь высадят взрослые растения и посетители смогут жарким летом отдыхать в тени деревьев. Рядом с парком планируется построить первый микрорайон в левобережной части Ростова. В планах застройщика возвести 13 многоэтажных домов и социальную инфраструктуру: два детских сада с ясельными группами, школу на 1 100 мест и поликлинику.