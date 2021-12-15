Новогодние спектакли 2021 — 2022 в Ростове-на-Дону: афиша, билеты, расписание

Первые новогодние постановки начнут показывать 18 декабря.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Подробная афиша новогодних спектаклей 2021 — 2022 в Ростове-на-Дону. Мы подскажем вам, как и где выгодно купить билеты на главные театральные события.
РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. ГОРЬКОГО
Сказка для детей «Новогодний бал для Золушки»
18, 19, с 21 по 23, с 25 по 30 декабря и 2 — 9 января
Новогоднее шоу «Время для счастья»
18 — 30 декабря, 2 — 9 января
Черная комедия «Это случилось до полуночи»
18 — 19 декабря, 24 — 30 декабря и 2 — 9 января
РОСТОВСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
Музыкальная сказка «Конек-горбунок»
18, 19, 23, 22, 25 - 28 декабря; 2 – 5 и 8 января 5 января
Музыкальная сказка «Три поросенка»
18, 19, 23, 25, 26, 27, 29 декабря; 2 — 8 января
Балет «Щелкунчик»
29 — 31 декабря, 6 — 7 января
Праздничный концерт «Мелодии новогодней ночи»
18 – 19, 22 – 23, 26 — 28 декабря, 2 — 5, 8 января
Шоу-программа «Новогодний Симфо-рок»
21 декабря, 9 января
Концерт «Новогодний Штраус-гала»
24 декабря
РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
Лирическая музыкальная комедия «С Новым годом, любовь!»
24 — 26, 28 — 30 декабря, 2, 4 — 5, 7 — 9 января
Сказка для взрослых «Вечера на хуторе близ Диканьки»
6 января
Ранее «КП - Ростов-на-Дону» писала, куда еще можно сходить в новогодние каникулы в Ростове-на-Дону и области. Мы также публиковали адреса, цены и расписание ледовых катков.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новогодние представления для детей 2021 — 2022 в Ростове-на-Дону: афиши, билеты, расписание
Рассказываем, куда можно сходить с ребенком в декабре и январе. (Подробности)
Ледовые катки 2021 — 2022 в Ростове-на-Дону: дата открытия, расписание цены на билеты
Рассказываем, как будут работать ледовые катки 2021 — 2022 в Ростове-на-Дону. (Подробности)