Новогодние спектакли 2021 — 2022 в Ростове-на-Дону: афиша, билеты, расписание

Первые новогодние постановки начнут показывать 18 декабря. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Подробная афиша новогодних спектаклей 2021 — 2022 в Ростове-на-Дону. Мы подскажем вам, как и где выгодно купить билеты на главные театральные события.

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. ГОРЬКОГО

Сказка для детей «Новогодний бал для Золушки»

18, 19, с 21 по 23, с 25 по 30 декабря и 2 — 9 января

Новогоднее шоу «Время для счастья»

18 — 30 декабря, 2 — 9 января

Черная комедия «Это случилось до полуночи»

18 — 19 декабря, 24 — 30 декабря и 2 — 9 января

РОСТОВСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

Музыкальная сказка «Конек-горбунок»

18, 19, 23, 22, 25 - 28 декабря; 2 – 5 и 8 января 5 января

Музыкальная сказка «Три поросенка»

18, 19, 23, 25, 26, 27, 29 декабря; 2 — 8 января

Балет «Щелкунчик»

29 — 31 декабря, 6 — 7 января

Праздничный концерт «Мелодии новогодней ночи»

18 – 19, 22 – 23, 26 — 28 декабря, 2 — 5, 8 января

Шоу-программа «Новогодний Симфо-рок»

21 декабря, 9 января

Концерт «Новогодний Штраус-гала»

24 декабря

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

Лирическая музыкальная комедия «С Новым годом, любовь!»

24 — 26, 28 — 30 декабря, 2, 4 — 5, 7 — 9 января

Сказка для взрослых «Вечера на хуторе близ Диканьки»

6 января

Ранее «КП - Ростов-на-Дону» писала, куда еще можно сходить в новогодние каникулы в Ростове-на-Дону и области. Мы также публиковали адреса, цены и расписание ледовых катков.

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