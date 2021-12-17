Что произошло за ночь 16 декабря в Ростовской области. Главное

Фото: Александра КАКАСЬЕВА.

Что произошло за ночь 16 декабря в Ростовской области — составили подборку главных событий. Рассказываем о главных новостях донского региона.

В Ростове при раскопках нашли бутылку с посланием 1901 года. Ее обнаружили при раскопках в некрополе Ростовского городища 3 века, который находится на пересечении Седова и Чехова. В археологическом обществе сообщили, что автор послания был мещанином и, возможно, работал на Парамоновских складах.

Утвержден проект планировки и межевания левобережной зоны. По словам сити-менеджера Алексея Логвиненко, его поддержали «заслуженные архитекторы, специалисты департаментов, депутаты гордумы». Территорию используют под жилую застройку. Здесь также появятся канатная дорога и пешеходная зона.

Руководитель центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в Ростовскую область в середине недели придут морозы до -20 градусов. Холода надвигаются и в другие южные города. Так, в Ставрополе и Краснодаре ожидается до -15 градусов.

Ростовские власти продали 25% акций кинокомплекса «Юбилейный» и не будут участвовать в реконструкции постройки. Лот приобрела Анастасия Воронова. Кем является и чем занимается новая владелица акций, неизвестно.

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