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Общество15 декабря 2021 17:05

Ростовская мэрия утвердила проект планировки территории Левого берега Дона

Помимо первого микрорайона будет разбит парк площадью 14,5 гектаров
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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На Левом берегу появится новый микрорайон. Фото: предоставлено ГК "ЮСИ"

На Левом берегу появится новый микрорайон. Фото: предоставлено ГК "ЮСИ"

В донской столице городская администрация утвердила проект планировки и межевания участка восточнее стадиона «Ростов Арена». Об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко в своем аккаунте в соцсети Instagram.

Согласно проекту, в левобережной части города вырастет первый микрорайон. Он будет состоять из 13 многоэтажных домов, школы, в которой одновременно смогут обучаться 1 100 школьников и двух детских садов с ясельными группами. Кроме того, планируется возвести и поликлинику, которую смогут посещать до 150 человек. Проект планировки территории был выполнен группой компаний «ЮгСтройИнвест».

Фото: предоставлено ГК "ЮСИ"

Фото: предоставлено ГК "ЮСИ"

Рядом с домами и социальными объектами будет разбит парк общей площадью 14,5 гектаров.

Также здесь появится и спортивная инфраструктура: велотрек, теннисные корты и футбольное поле. В парке будут оборудованы специальные зоны для отдыха и аллеи для прогулок на свежем воздухе. Застройщик отметил, что в парке высадят уже взрослые деревья.

Фото: предоставлено ГК "ЮСИ"

Фото: предоставлено ГК "ЮСИ"

Важно сказать, что до утверждения мэрии проект прошел этап публичных обсуждений, в которых поучаствовали 25 общественных деятелей, активистов и специалистов в области градостроительства. Одним из экспертов комиссии был Почетный архитектор России и председатель правления областной организации «Союз архитекторов России» Алексей Полянский. Членами комиссии было рекомендовано утвердить документацию по планировке территории и реализовать проект.

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