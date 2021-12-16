Пакеты с бирками на улице и пугающие «расценки»: Ситуацию с загруженным моргом Таганрога обсудили в студии у Андрея Малахова

Тему обсудили на федеральном канале Фото: Иван МАКЕЕВ

Ситуацию с загруженным моргом Таганрога обсудили в «Прямом эфире» с Андреем Малаховым. Ведущий пригласил на свою передачу жительницу приморского города, которая сняла на видео несколько десятков черных пакетов с именами умерших и датами их смерти.

"ЗА УСКОРЕННУЮ РАБОТУ ОКОЛО 80 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ"

Девушка сообщила, что это якобы были тела, которые вынесли на улицу из-за отсутствия мест.

Очевидица добавила, что было еще достаточно тепло и около морга в момент съемки стоял довольно неприятный запах. Таганроженка также пожаловалась, что 16 ноября у нее умер отчим, но тело мужчины из бюро родственникам отдали только через две недели, 30 числа.

Еще одним неприятным открытием для жительницы Дона оказались «расценки». Со слов знакомых она узнала, что за якобы за ускоренную работу с телом берут деньги: «около 80 тысяч рублей на четвертый день и 30-40 - на девятый». Девушка уверяет, что обращалась с этой информацией во все возможные инстанции, и в итоге делом занялась прокуратура.

"НЕ ВСЕ ТАК ОДНОЗНАЧНО"

Участники передачи были возмущены таганрогской историей. Например, адвокат Илья Едигаров и вовсе заявил, что «ситуация связана с зарабатыванием денег и такое положение вещей, судя по всему, устраивает бюро. Иначе руководство организации попросило бы о помощи местную администрацию».

Однако не все так однозначно, раннее власти Таганрога подтвердили критическую ситуацию в морге, но подчеркнули, что никто тела не улицу не выносит и за баннерами не прячет.

ОФИЦИАЛЬНО

В администрации Таганрога «КП — Ростов-на-Дону» рассказали, что проблема с хранением тел умерших от коронавируса действительно была в октябре. Связано это с недостаточной площадью, которую занимает бюро судебно-медицинской экспертизы, в котором проводят вскрытия тел умерших жителей Таганрога и трех районов.

Здание 1930-х годов, бюро занимает треть здания — 140 квадратных метров. В прошлом году сюда уже приобрели дополнительно 10-местную холодильную камеру и новый холодильный блок-модуль. Кроме того, для хранения тел умерших была также переоборудована холодильная камера для хранения биопсийного материала.

Разместить дополнительное оборудование и ускорить работу не позволяет дефицит площади помещения.

Чтобы исправить ситуацию, учреждению пришлось увеличить количество вскрытий за смену, и постепенно очередность удалось ликвидировать.

Также в администрации напомнили, что тела умерших выдаются родственникам только после экспертизы и определения причины смерти. На сегодня выдача тел родственникам осуществляется в течение 2-3 дней.

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