Эти дела каждый житель Ростова-на-Дону должен успеть сделать до Нового года

Бизнес-коучи и прочие наставники проповедуют идею: есть дела важные и все остальные. Про последние в идеале нужно подумать, понять, что они не такие первостепенные, и отодвинуть их если не навсегда, то хотя бы на время решения срочных дел.

Загвоздка в том, что мы не всегда можем принять взвешенное решение, когда по городу уже развешана новогодняя иллюминация, а за окном офиса бесконечная пробка с утра и до позднего вечера. Появляются все новые дела, а сил на их решение все меньше. Мы подготовили топ-5 первоочередных дел, которые ростовчанам нужно разрешить до 31 декабря.

1. Поймать новогоднее настроение

Затея кажется невыгодной с точки зрения тайм-менеджмента: о каких прогулках и новогодних прелестях может идти речь, когда на повседневную жизнь времени не хватает? Идея в том, что когда зарядишься магией уличных огоньков, появятся силы и вдохновение. Днем поймать его сложно: в некоторых частях города еще трава зеленая, а снег обещают только к концу месяца. Поэтому гулять отправляемся после захода солнца.

Хотя бы один вечер уделите прогулке по парку Горького — там уже готовят к открытию главную елку Ростова (официальное мероприятие 28 декабря). Пройдитесь по Большой Садовой и Университетскому переулку — здесь установили новые композиции к праздникам. Посетите площадь Советов и сквер у кинотеатра «Ростов».

2. Разом купить всем хорошие подарки

Дорога на шопинг и беготня между отделами ежегодно съедает кучу времени. В итоге все равно про кого-то забываешь и потом в последнюю минуту бежишь за презентом в магазин у дома. Предлагаем в этом году попробовать новую тактику. Она сэкономит порядочно времени и сил. К тому же позволит поберечься в непростое пандемийное время.

Первым делом составляем исчерпывающий список подарков: любимым и родным, коллегам, одногруппникам и тем, кого мы решили в этом году поздравить. Отправляемся на Яндекс.Маркет и выбираем подарки. Если ничего не приходит в голову, посмотрите раздел «Новый год», где собраны идеи презентов. В Ростове у Маркета есть экспресс-доставка. Товары привезут за 1-2 часа. Курьер сразу получит посылку и направится на указанный адрес. Быстрая доставка выручает не только с подарками. Экспресс привезет искусственную елку, гирлянды и другой праздничный декор. А может, у вас разбились фужеры для шампанского или хочется порадоваться ребенка сладким подарком? Эту задачку тоже оперативно решает быстрая доставка.

3. День уборки и расхламления

На генеральную уборку в среднестатистической квартире нужен полноценный рабочий день. Занятие отнимает уйму сил. В этом году меняем подход. Упражнения с ведром, тряпкой и пылесосом чередуем с расхламлением: не только ящиков и шкафов, но и смартфонов, компьютеров. Реальные вещи, к слову, можно не выкидывать, а на удачу выставить на продажу в интернет. Авось кто купит, и вам лишняя копейка.

4. Спланировать январские каникулы

В середине декабря кажется, что праздничные дни не придут никогда — так много у нас текущих дел, что пессимизм одолевает. Но наступление каникул неизбежно. Хорошо бы сразу обдумать программу и уже сейчас забронировать, купить билеты или представить маршрут на праздники. Выбираться куда-то необязательно. Может быть, вы давно хотели перечитать любимые книги или пересмотреть ретроспективу всех новогодних шедевров кинематографа. Такой план тоже годится.

5. Закрыть финансовые вопросы

Дорожные штрафы, коммунальные квитанции, кредитки, ипотека, счет за мобильник, домашний интернет и подписки. Убедитесь, что на всех балансах достаточно средств. В общем проявите финансовую дисциплинированность. Вспомните, со всеми ли долгам расквитались в уходящем году. С началом новогодних каникул банковские платежи идут медленнее. Из-за этого срочно погасить просроченный долг не выйдет. Поэтому еще один список дел до наступления новогодней ночи — произвести все платежи.