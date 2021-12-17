Современные возможности Почты России: курьерская доставка, мобильное приложение и эффективные сервисы

Фото: Артур Селимов

Традиционно декабрь – это чрезвычайно загруженный месяц для почтовых служб всего мира, и Почта России не исключение. Количество посылок, писем, открыток, заказов через интернет в этот период резко увеличивается. Предновогодние новости нашей почты и специфику работы перед праздниками мы обсудили с директором макрорегиона «Южный» и УФПС Ростовской области Почты России Андреем Ершовым.

- Андрей Николаевич, расскажите, насколько вырастает загруженность почтовых отделений в декабре?

- Традиционно мы видим в декабре двукратное увеличение объемов работы. Можно сказать, что декабрь – это самый загруженный месяц в году. Причем начало такого высокого сезона приходится на ноябрь, а заканчивается он в январе-феврале. Такое раннее начало, конечно, связано с ноябрьскими распродажами на иностранных маркетплейсах. И сейчас у нас большие объемы, сортировка полностью загружена посылками.

фото: Почта России

- Как вы готовитесь к «высокому» сезону?

- В этот период большая нагрузка ложится на сотрудников, поэтому мы начинаем с подготовки кадров. Мы доукомплектовываем штат по максимуму. Также мы следим за доставкой отправлений, запускаем дополнительные маршруты. Если есть необходимость, то добавляем крупнотоннажный транспорт. Сейчас у нас обновленный автопарк, поэтому нам доступны большие объемы доставки. Расширяется и курьерская служба.

- Перед Новым годом всем хочется отправить подарки родным. Есть ли способ сделать посылки и открытки еще более праздничными?

- Да, есть такая традиция писать письма Деду Морозу. Мы готовим для малышей и их родителей различные сюрпризы. В этом году вышла новогодняя марка, которую можно использовать при отправлении корреспонденции. В центральном отделении также можно поставить специальный штемпель с елочкой. Выпущены и конверты с зимним оформлением.

- Куда и как правильно отправлять письма на имя Деда Мороза?

- У Деда Мороза есть свой адрес. Это Россия, Вологодская область, г. Великий Устюг, резиденция Деда Мороза. Мне дважды довелось побывать в этой резиденции. Там действительно царит сказочная атмосфера. И там поневоле начинаешь верить в какое-то волшебство. Ростовчане также могут отправить письмо Деду Морозу. Если при этом указать обратный адрес, то вы можете получить ответ из резиденции. В отделении на Соколова, 63 мы организовали специальный почтовый ящик, куда можно опустить письмо именно для Деда Мороза. Но также можно отправить письмо через любое другое почтовое отделение. А отправлять такие письма лучше в середине декабря.

фото: Почта России

- А как часто вообще сейчас пишут письма?

- Люди друг другу, конечно, стали писать гораздо реже. Мы это понимаем. Но открытки как знак внимания и тепла отправляют по-прежнему. А вот писем от компаний, органов власти обычным людям сейчас очень много. Вырос поток налоговых, судебных извещений, уведомлений от приставов и т.п. Объемы такой корреспонденции постоянно растут. И мы сейчас предлагаем новый формат – электронное заказное письмо. Если его использовать, то человек, зарегистрированный на Госуслугах, сможет получать письма уже не на бумаге, а электронно. Мы готовы стать тем оператором, который возьмет на себя работу по организации электронного заказного документооборота.

- Есть ли у Почты России свое мобильное приложение и какие задачи с его помощью можно решить?

- Да, конечно, оно есть. Самое главное – это возможность отслеживать свои отправления. Клиент может видеть все операции, которые происходят с его посылкой. Также у нас развиваются такие сервисы, как предварительная запись на прием в отделение. Можно записаться на удобное время, прийти и спокойно получить посылку. Через мобильное приложение можно заранее оформить и оплатить посылку. Сейчас это необязательно делать непосредственно в отделении. Более того, можно пригласить курьера домой также через мобильное приложение.

фото: Почта России

- Расскажите о новом канале выдачи посылок – почтоматах.

- Отмечу, что в Ростовской области мы планируем разместить 105 почтоматов. Часть из них уже установлена в Ростове-на-Дону – в магазинах «Магнит», в отделениях «Почтабанка», в офисах МТС и т.д. Это еще один удобный канал получения посылок. Есть люди, которые хотят получать отправления в любое удобное время поблизости с домом, при этом не общаясь с курьером или работниками почты. И для них работают почтоматы.

- Помимо получения и отправки писем и посылок, мы принимаем коммунальные и налоговые платежи, оплату за детский сад, школу, у нас можно получить страховку ОСАГО, оформить страхование имущества, сделать денежный перевод. В общем, спектр услуг достаточно большой. У этого спектра есть свой потребитель. И это для нас очень важно, - сказал в завершение разговора Андрей Ершов.