Новости Ростова-на-Дону на 17 декабря 2021: новый штамм коронавируса выявили у студента

Фото: Екатерина Попова.

Новости Ростова-на-Дону на 17 декабря 2021: собрали все главные события. Рассказываем, что случилось в городе и области за сутки.

В Ростове выявили новый омикрон-штамм коронавируса. Как сообщили в штабе по распространению коронавируса, его диагностировали у 22-летнего студента. Он прибыл из Республики Конго для обучения в РостГМУ. О состоянии студента пока не сообщается.

О ситуации с таганрогским моргом заговорили в эфире федерального канала. Участница передачи "Прямой эфир с Андреем Малаховым", жительца Таганрога, рассказала, что несколько пакетов с телами умерших вынесли прямо на улицу. В местной администрации сообщили, что в октябре морг не справлялся с нагрузками. Однако сейчас, по данным властей, очередность стала сокращаться, поскольку в морге переоборудовали еще одну камеру и увеличили количество вскрытий.

С 20 декабря в Ростовской области отменяют ряд ограничений. Так, в 27 районах возобновляется оказание плановой медпомощи. Массовые мероприятия могут проходить с 6.00 до 21.00. Разрешена работа танцевальных площадок в кафе и ресторанах. Ранее мы подробно писали обо всех ограничениях.

Власти области сообщили о планах на строительство дороги-автобана. Дорога построят от Каменска-Шахтинского до Ростова, ее протяженность составит более 120 километров.