Погода в Ростове-на-Дону на выходные 18 и 19 декабря 2021: подробный прогноз

Фото: Иван Макеев.

Погода в Ростове-на-Дону на 18 и 19 декабря - публикуем прогноз синоптиков.

В Ростове 18 декабря пройдет дождь и мокрый снег. Температура воздуха может достигать от нуля до +2 градусов. Скорость ветра - 6 - 11 метров в секунду. 19 декабря осадки сохраняться. На дорогах прогнозируется гололедица. Ветер может усилиться до 15 - 19 метров в секунду. Похолодает до -1 градуса.

В большинстве районов Ростовской области 18 декабря ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Ночью и утром туман, возможны гололед и изморозь. Синоптики также предупреждают о налипании снега на проводах и деревьях. Скорость ветра, в среднем, составит 6 - 11 метров в секунду, в отдельных районах порывы могут достигать 12 - 14 метров в секунду. Температура воздуха составит -1 - +4 градуса. 19 декабря местами пройдет снег и мокрый снег, по югу - с дождем. Ночью и утром прогнозируются изморозь. Как и в донской столице, возможно налипание снега на проводах и деревьях. Специалисты не исключают сильного ветра - до 15 - 19 метров в секунду.