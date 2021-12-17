В Ростовской области задержали приверженца неонацистов, готовившего преступление против журналиста

Всего задержаны 106 сторонников группировки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области задержали мужчину, который готовил насильственную акцию в отношении журналиста. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По данным ФСБ, 42-летний россиянин действовал по указанию главаря неонацистской радикальной молодежной группировки «МКУ». Преступление готовилось против журналиста, который занимается материалами по украинской проблематике.

Не сообщается, что конкретно готовил сторонник неонацистов. Дома у задержанного обнаружили компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, средства связи и личные записи с инструкциями по их сборке и применению. Силовики также изъяли много материалов экстремистского характера.

Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято.

— По результатам проверочных мероприятий и криминалистических исследований планируется принятие процессуального решения, — прокомментировали в ведомстве.

Ранее ФСБ сообщило о задержании 106 сторонников неонацистской группировки в 37 регионах России. Среди них — трое администраторов интернет-сообществ организации, которые пропагандировали экстремистскую идеологию и призывали к насильственным акциям. Еще двоих подозревают в подготовке нападений на образовательные учреждения.