В Ростовской области задержали приверженца неонацистов, готовившего преступление против журналиста

Всего задержаны 106 сторонников группировки.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области задержали мужчину, который готовил насильственную акцию в отношении журналиста. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
По данным ФСБ, 42-летний россиянин действовал по указанию главаря неонацистской радикальной молодежной группировки «МКУ». Преступление готовилось против журналиста, который занимается материалами по украинской проблематике.
Не сообщается, что конкретно готовил сторонник неонацистов. Дома у задержанного обнаружили компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, средства связи и личные записи с инструкциями по их сборке и применению. Силовики также изъяли много материалов экстремистского характера.
Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято.
— По результатам проверочных мероприятий и криминалистических исследований планируется принятие процессуального решения, — прокомментировали в ведомстве.
Ранее ФСБ сообщило о задержании 106 сторонников неонацистской группировки в 37 регионах России. Среди них — трое администраторов интернет-сообществ организации, которые пропагандировали экстремистскую идеологию и призывали к насильственным акциям. Еще двоих подозревают в подготовке нападений на образовательные учреждения.