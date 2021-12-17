В Ростове на Театральной площади асфальт положили поверх плитки ради новогодней ели

Фото: vk.com/rostovnadonu.

В Ростове-на-Дону на Театральной площади поверх плитки положили асфальт. Об этом рассказал житель города в социальных сетях.

— Плитку на Театральной площади немного подпортили, проложив по ней канал с силовым кабелем для иллюминации новогодней ели, — написал ростовчанин.

Ростовчан удивило, что рабочие не использовали специальные кабель-каналы, а просто положили асфальт.

В ростовской мэрии рассказали, что елку установила администрация Пролетарского района. Чтобы включить гирлянду, к дереву проложили 30-метровый кабель. В итоге Ростгорсвет потребовал изолировать его для безопасности.

— Принято решение изолировать кабель путем частичного асфальтирования. Данный асфальт будет демонтирован после демонтажа елки, — прокомментировали в пресс-службе мэрии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В администрации Ростова объяснили, зачем выкопали и увезли ели через день после посадки

Жители города гадают, что это была за акция. (Подробности)