Противодействие пандемии и социальная политика: спикер донского Заксобрания Александр Ищенко подвел итоги уходящего года

Александр Ищенко подвел итоги работы донского парламента в 2021 году Фото: пресс-служба ЗС РО

В донской столице председатель областного Законодательного Собрания Александр Ищенко на очередном заседании рассказал о том, каким стал уходящий год.

ИСПТЫАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ

Так, парламентарии приняли 225 областных законов и 515 постановлений, направили 18 инициатив и обращений к федеральным органам власти.

- 2021 год стал испытанием на прочность всей системы государственного управления в связи с распространением коронавирусной инфекции, - сказал Александр Ищенко. - Для парламентских институтов это означает чувствительное законодательное регулирование, позволяющее оперативно воздействовать на ситуацию. Практически на каждом заседании Законодательного Собрания мы возвращались к корректировкам областного бюджета, чтобы обеспечить скорейшее доведение финансовых средств для здравоохранения, для мер социальной поддержки граждан.

Также депутат заявил, что был продолжен курс 2020 года по противодействию пандемии. Тогда был принят целый пакет решений и по адресной социальной помощи и по помощи бизнесу. И сейчас экономика региона вернулась на прежний уровень в большинстве отраслей.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Среди социально-значимых изменений областного законодательства также произошло много позитивных изменений. Это - закрепление права внеочередного приема в медучреждениях детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; расширение права многодетных семей на бесплатное получение микроавтобуса; принцип бесплатного горячего питания для школьников младших классов распространен на детей, обучающихся в частных школах; дети-сироты получили возможность приобретать жилье за государственный счет в любом муниципальном образовании; установлены новые льготы для строительных инвесторов, которые передают муниципалитету квартиры в новостройках для детей-сирот; корректировки законодательства с целью максимального перевода государственных услуг для граждан в электронный и беззаявительный формат.

ГАЗИФИКАЦИЯ

Отдельно Александр Ищенко выделил решения, принятые в развитие президентской инициативы о социальной газификации — бесплатного подведения газопровода до границы домовладения. На Дону в два с половиной раза увеличен максимальный размер денежной компенсации расходов граждан по дальнейшей газификации внутри домовладения, и существенно расширен перечень получателей данной меры.

СПАСТИ ДОН

Говоря о межпарламентском сотрудничестве, спикер Законодательного Собрания назвал жизненно важным решением для всей страны поддержанную парламентами других регионов инициативу губернаторов Ростовской и Волгоградской областей о необходимости федеральных решений по оздоровлению реки Дон.

В июле этого года план мероприятий оздоровления реки Дон был утвержден Председателем Правительства России Михаилом Владимировичем Мишустиным. Принципиальную позицию поддержки в этом вопросе занимает Совет Федерации.

- У Ростовской области очень сильное представительство в Сенате. Андрей Владимирович Яцкин, Ирина Валерьевна Рукавишникова с предельным вниманием относятся к каждой донской инициативе, увязывают стратегические интересы региона с возможностью их существенной федеральной поддержки, - прокомментировал Александр Валентинович.

А в завершение выступления спикер донского парламента поблагодарил главу региона Василия Голубева и его заместителя министра финансов Ростовской области Лилию Федотову за поддержку предложений депутатов по корректировке проекта регионального бюджета. Ко второму чтению поправки парламентариев учтены на рекордную сумму в 5 млрд. рублей.