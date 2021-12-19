Что взять с собой в ковидный госпиталь: переболевшие коронавирусом ростовчане рассказали, к чему стоит приготовиться

Составили "тревожный чемоданчик" на случай госпитализации в ковидное отделение. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области эпидемия коронавируса постепенно идет на спад. Загруженность коечного фонда в донской столице не превышает 63 %. Тем не менее, ростовчане все еще продолжают болеть covid-19 и с осложнениями обращаться в госпитали.

Журналист «КП-Ростов-на-Дону» поговорил с теми, кто уже перенес заболевание. Вместе с ними мы составили "тревожный чемоданчик" на случай госпитализации в ковидное отделение.

СМЕННОЙ ОДЕЖДЫ МНОГО НЕ БЫВАЕТ

В первую очередь то, без чего не представляет жизни современный человек - мобильный телефон и зарядку. Не стоит забывать об одноразовой посуде, если питаешься в больнице. Потребуются свои кружка и ложка, зубные щетка и паста, жидкое мыло и плед.

Важно запастись и сменной одеждой, так как из-за нарушения терморегуляции, тело человека может сильно потеть, особенно в ночное время.

В госпиталях коридоры продуваются сквозняком, который попадает и в палаты. Это делается для того, чтобы снизить концентрацию вируса в воздухе. Если не менять одежду, может продуть, а это - чревато новыми осложнениями для организма.

Основной этап лечения коронавирусной инфекции пациенты проводят лежа на животе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ВЗЯТЬ МНОГО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

С собой в больницу обязательно нужно взять воду. Пациентам с пневмонией требуется обильное питье - не менее двух литров в день. Поэтому лучше сразу запастись жидкостью.

Также следует взять с собой кипятильник или чайник. Правда, во многих больницах ими пользоваться запрещено, тогда в этом случае может помочь термос. Употреблять лучше теплую воду, благодаря чему организм быстро справится с обезвоживанием.

Но не стоит сразу покупать лечебную минералку. Люди думают, что она полезнее обычной жидкости. Однако, по словам медиков, соленая газировка при пневмонии может обернуться раздражением гортани и появлением усиленного кашля, а еще - привести к отеку дыхательных путей, что будет вредить нормальному дыханию.

ЛЕЧИТЬСЯ ПРИДЕТСЯ В ПОЛОЖЕНИИ ЛЕЖА

Основной этап лечения коронавирусной инфекции пациенты проводят лежа на животе. Поэтому очень важно обеспечить удобное положение тела.

Лучше сразу из дома взять нормальную подушку, так как в больницах они нередко хуже домашних. К тому же, ходить по госпиталю нельзя, поэтому все лечение проходит в горизонтальном положении.

При поступлении врач проводит опрос. И в этом случае подробно нужно рассказать обо всех проблемах со здоровьем, чтобы медики могли подкорректировать лечение.

ОБЕЗОПАСИТЬ ЖЕЛУДОК

Лечение в больнице связано с использованием большого количества антибиотиков, поэтому лучше сразу обезопасить желудок. Например, взять с собой пробиотики и различные таблетки для нормализации пищевой микрофлоры. В больницах таких лекарств нет, хотя они очень выручают при лечении. Кроме того, стоит тщательно подбирать рацион и, по-возможности, сделать питание максимально пресным и нейтральным.

ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКОЙ СИЛЬНО НЕ УВЛЕКАТЬСЯ

Инфекционисты советуют делать дыхательную гимнастику, но к ней нужно подходить максимально осторожно. Если начинать ее практиковать, то дышать стоит медленно без резких вдохов и выдохов.

Не стоит сразу же открывать окно и приступать к упражнениям на «свежем воздухе». Если пациенту назначают дыхание кислородом или с помощью концентратора, то его нужно вдыхать постоянно и желательно не прерывать надолго. Многим это кажется неудобным, лицо сильно потеет. Но лучше перетерпеть, потому что в этом случае сатурацию в крови нужно стабилизировать как можно быстрее.

Основной этап лечения коронавирусной инфекции пациенты проводят лежа на животе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

НЕ НУЖНО СПЕШИТЬ С ВЫПИСКОЙ

Условия в госпиталях не «курортные», поэтому многие пациенты, как только почувствовали облегчение, стараются побыстрее выписаться и начинают просить врачей закрыть больничный.

При коронавирусе этого делать не стоит потому, что человек может чувствовать себя лучше, но на самом деле болезнь продолжает прогрессировать. Не редки случаи рецидивов и резкого падения сатурации в крови.

Даже при отсутствии сильной температуры у больных может начаться цитокиновый шторм, который быстро прогрессирует и может привести к смерти, если его вовремя не остановить.

В СРЕДНЕМ, ЛЕЧЕНИЕ В ГОСПИТАЛЕ ЗАНИМАЕТ НЕДЕЛЮ

В среднем в больнице придется лежать 5-7 дней. Это связано с тем, что обычно на пятый-шестой день делают повторное КТ-легких, чтобы убедиться в эффективности лечения и состояния пациента. Делать компьютерную томографию раньше этого времени, нет смысла так как снимок не покажет точную картину.

ПЕРЕБОЛЕВШИЕ ПОЛУЧАЮТ НОВЫЙ QR-КОД

Даже после выписки из госпиталя пациентам нужно соблюдать самоизоляцию. Она длится в среднем одну неделю. У пациента берут повторный мазок на дому и, если он отрицательный, тогда можно выходить в общество.

Бывает ситуации, что повторный анализ даже через две недели приходит положительный, но, как уверяют медики, в этом нет ничего страшного нет. Просто в образцах остаются «обломки вируса», который уже не активен. В этом случае придется задержаться на самоизоляции.

И, кстати, все переболевшие получают на госуслугах новый QR- код, который действует год. Если до заболевания у пациента была прививка от коронавируса, тогда QR-код вакцинированного перестает быть активным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лайфхак против коронавируса: Ростовчане нашли альтернативную прививку, чтобы избежать осложнений от covid-19

Среди дончан появился новый лайфхак: горожане делают прививку от пневмококка вместо вакцины от covid-19, чтобы в случае заболевания коронавирусом не получить осложнения в виде пневмонии. Так жители пытаются отгородить себя от тяжелых форм заболевания. Насколько это миф или реальность, обсудили с кандидатом медицинских наук Игорем Гайнутдиновым. (подробнее)

КСТАТИ

«Ощущение, что ненормальные разговаривают»: Ростовчанин рассказал, как коронавирус отразился на его психике

35-летний мужчина не мог формулировать предложения и узнал, что такое панические атаки (подробнее)

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

«От боли не мог даже кричать - только терпеть»: 30-летний ростовчанин не верил в прививку от коронавируса, пока не заболел сам

Сергей надеялся на собственный иммунитет, пока не ощутил на себе одно из полсотни осложнений от covid-19. Врачи говорят, еще легко отделался (подробнее)