Откровения младшей из «банды амазонки»: Перезарядила ружье и выстрелила снова

Жестокие преступления "прославили" банду на всю страну Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовском суде продолжается вторая часть громкого процесса над "бандой амазонок", совершившей в Ростовской области и на Ставрополье серию громких разбойных нападений и убийств как простых жителей, так и сотрудников правоохранительных органов. Глава семейства погиб при задержании. На скамье подсудимых - его сестра с мужем, гражданская жена и ее взрослая 33-летняя дочь. В первой части члены семьи уже получили 76 лет на четверых.

Об «охоте» на людей в погонах и шла речь на одном из последних заседаний, на котором побывал наш корреспондент. Присяжным продемонстрировали видеозапись выводки (проверки показаний на месте, - прим. авт.), на которой дочь Инессы – Виктория, в подробностях рассказывала, как вместе с мамой и отчимом стреляла в сотрудников частных охранных предприятий.

На выводках участники банды показывали, как добывали новое оружие. Фото: скриншот видео следственного эксперимента

НА ЗАСЕДАНИЕ ПРИ ПОЛНОМ ПАРАДЕ

По началу Инесса охотно рассказывала о своих похождениях, но теперь с прессой предпочитает не общаться. Ее доставляют в суд из СИЗО под конвоем. Но на каждом заседании она появляется при полном параде – при макияже, с уложенными кудрями, модно одетая – в тот раз была в элегантных удлиненных серых шортах поверх темных колгот и темной водолазке.

В этот раз, казалось, что она с ледяным спокойствием наблюдала, как присяжные смотрят видеозапись выводки, на которой ее старшая дочь рассказывает, как в Новочеркасске они всей компанией расстреляли сотрудников наряда вневедомственной охраны. А потом экипаж ЧОПа.

Сама же Виктория в черных брюках и водолазке в тон сидела в это время рядом, в той же застекленной клетке, огораживающей скамью подсудимых. И о чем-то все время тихо, но оживленно говорила с Анастасией - родной сестрой ее погибшего отчима. Супруг Анастасии с женщинами не общался.

А на экране развернутого в строну присяжных телевизора тоже в этот момент была Виктория, только несколько лет назад. Еще совсем юная – в черных брючках и зеленом топике на лямках. На кадрах - она прикована наручниками к сопровождавшему ее сотруднику полиции за руку и бойко рассказывает следователям, как подбирался объект для нападений, как добирались до места очередной вылазки, как стреляли, и кто из жертв как и где падал или оседал после их выстрелов…

"ПЛОХО СТРЕЛЯЕШЬ!"

Тут надо опять рассказать предысторию. Инесса со с Романом, как уже звучало, начинали промышлять банальными кражами у односельчан. Дама даже вела тетрадку-дневник, где убористым почерком записывала, что есть ценного в доме у соседей, есть ли во дворе собака, когда хозяев не бывает дома. Во время таких набегов и появилось ружье 12-го калибра, а позже - и 16-го калибра.

Будущая участница банды

Как потом расскажет Виктория, Роман, бывало, сам мастерил боеприпасы к этим ружьям. Усиливал их порохом или даже… гвоздями. Вероятно, поэтому во время нападений случались поначалу конфузы

Так, Инесса с Романом залезли в дом своих земляков Некрасовых (фамилия изменена, - прим. авт.), но хозяин и его сын неожиданно вернулись домой. Инессу он не знал. Женщина прицелилась, но не попала даже с близкого расстояния, чем вызвала ярость супруга. Во второй раз ствол, из которого она стреляла, «заклинило».

Воспользовавшись моментом, хозяин дома схватился за ружье голыми руками и вытолкал вон непрошеных гостей. А Инессе якобы жутко досталось тогда от сожителя за то, что не умеет стрелять.

Вот тогда-то Роман и задался целью раздобыть настоящее оружие. По свидетельству Виктории, он спрашивал у мужа своей сестры (они оба так же на скамье подсудимых): вооружены ли экипажи ДПС автоматами? Тот ответил, что «серьезное» оружие - у вневедомственной охраны. Роман все понял...

Авто с места ЧП увозили на эвакуаторе. Фото: "КП" Архив

РАССТРЕЛ У СТОМАТОЛОГИИ

- Настя сына в школу в Новочеркасск повезла. И мы с Ромой с ней поехали. По городу ходили. Он смотрел, на каких объектах написано, что они находятся под охраной,- рассказывала о событиях 2012 года младшая «амазонка» Виктория на кадрах выводки.

Присяжные внимательно слушали. Сама Виктория в это время молча сидела на скамье подсудимых между мамой и той самой Настей.

- Мы тогда квартиру снимали в станице Мишкинской. Через несколько дней, ночью, около двух часов, вернулись к стоматологической клинике. У Романа было ружье 12 калибра, у мамы – 16 калибра, у меня в сумке – обрез 16 калибра. Место Роману понравилось. Там был удобный двор, через который открывался хороший обзор на стоматологическую клинику. И места, откуда удобно стрелять, - продолжала рассказывать на видео экранная Виктория.

Она обстоятельно объяснила, как отчим специально бросил несколько раз камни в окно стоматологии, чтобы прибыла вневедомственная охрана. Как из окна начала ругаться, что хулиганят, пожилая женщина-сторож. Тем временем Роман, по ее словам, отбежал на выбранную заранее позицию. Все приготовились стрелять. Наряд прибыл быстро, машина остановилась у фасада. Один из сотрудников отрыл дверь и пошел в клинику. Роман стал стрелять. Сотрудник упал.

- Роман должен был стрелять первым. А мы с мамой вслед за ним, - рассказывает Виктория.

- Он хорошо стрелял? - спрашивают у нее.

- Да, хорошо стрелял, - ответила девушка.

По рассказу Виктории выходило, что она толком и не видела, куда палила из обреза.

Мол, выстрелила два раза, перезарядила его. Выстрелила. Но следующий патрон заклинило. Это вывело из строя обрез: она не могла уже ни закрыть его, не перезарядить.

Когда все был кончено, злоумышленники подошли к автомобилю с убитыми сотрудниками. Один - лежал на газоне, другой - обмяк на водительском сидении. Забрали табельное оружие два пистолета Макарова, автомат и патроны к нему.

"ЦЕЛЬ ДОСТИГНУТА"

На суде было озвучено, что уходили с места преступления через сквер. Были в масках и перчатках. Несли в руках ружья-обрезы-автомат. На скамейке в сквере ворковала влюбленная парочка. Увидев эту зловещую процессию, они обалдели. А Роман только погрозил им: приставил палец к губам и прошипел: «Т-с-с-с!».

- Ваши цели были достигнуты? – спрашивал Викторию следователь на видео.

- Да. Сотрудники охраны убиты. Оружие забрано, - ответила девушка.

А между тем, сотрудников вневедомственной охраны 26-летнего Владимира Мандрика и 22-ленего Василия Камфорина очень ждали дома с дежурства родные. Но в тот раз не дождались…

Погибшие сотрудники. Фото: "КП" Архив

КРОВАВАЯ СЕРИЯ

Очень скоро оружие, которое было забрано при расстреле у стоматологии, дало о себе знать.

Служебный пистолет Макарова одного из расстрелянных сотрудников вневедомственной охраны выстрелил спустя месяц. Из него в районе рынка в Новочеркасске застрелили в автомобиле 43-летнего Вадима Ложкова – бывшего водителя экс-прокурора Ростовской области. Он пытался остановить амазонок, покидавших очередное место преступления.

Чуть позже, в Новочеркасске, проявился и автомат при нападении на сотрудников ЧОПа, выехавших на сработавшую сигнализацию в продуктовом магазине у лесополосы.

Присяжным показали видеозапись выводки Виктории, рассказавшей и об этом эпизоде.

- Место было глухое. Роману понравилось. Накануне мы заранее прорубили в лесополосе участки, чтобы хорошо просматривалась площадка перед магазином. Да, мимо проходили в это время люди. Смотрели на нас и шли дальше, - рассказывала эта девушка.

Окно магазина по старой схеме повредили монтировкой. Сработала сигнализация. Через минуты четыре подъехал наряд частного охранного предприятия и попал под шквальный огонь. Роман стрелял из ружья. Автомат доверил в тот раз Инессе.

Об «охоте» на людей в погонах шла речь на одном из судебных заседаний. Фото: скриншот видео следственного эксперимента

Однако забрать оружие у наряда налетчикам не удалось. Охранник-водитель, будучи раненным, сумел выехать задним ходом из-под обстрела. И вывез тяжело раненного коллегу Юрия Стаценко. Однако он все же скончался.

- Мы уехали оттуда. И слышали, как переговаривались сотрудники органов, о том, что там два раненных, - рассказывала Виктория.

- Откуда слышали? У вас были средства связи?

- Да рация. Роману ее подарил Сергей (муж его родной сестры, - прим. авт). Рассказал, что выпала у его напарника. Показал «милицейскую волну».

На этом заседание окончилось. Судья объявил перерыв до 23 декабря. Ожидается, что там покажут кадры оперативной съемки про убийство сотрудника ДПС в Аксайском районе.

НАША СПРАВКА

"Банда амазонок" прогремела на всю страну после того, как стало известно (и потом доказано следствием и судом) ее причастность к зверскому убийству летом 2009 года нижегородского спецназовца Дмитрия Чудакова, его жены и двух детей – 11-летней дочки и шестилетнего сына. Спецназовец с семейством на своей машине возвращался домой с отдыха на Черноморском побережье. Съехал с трассы в лесополосу возле поселка Рассвет под Ростовом, чтобы отдохнуть. И был расстрелян из охотничьего карабина. Его жену тоже застрелили. Детей добивали ножами. Пропали золотые украшения.

Кадры изрешеченной пулями машины спецназовца шокировали всю страну. Позже выяснилось, к убийству причастна семья со Ставрополья.

По версии следствия, возглавлял банду стоматолог Роман, который и был застрелен в перестрелке при задержании, на преступления с ним ходили его сожительница - некогда первая красавица-блондинка из села Дивное Инесса, ее дочь от первого брака Виктория, и их родственники с Дона – сестра Романа Анастасия, и ее муж – бывший сотрудник ДПС Сергей. В нападениях ростовские родственники не участвовали, но не брезговали принимать в качестве презентов награбленное.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В зал суда, как на подиум: В Ростове второй раз судят "банду амазонок", десять лет державшую в страхе Юг России

Корреспондент «КП–Ростов» побывала на новой части громкого процесса (подробнее)

Приговор банде Амазонок: жестоким убийцам дали 76 лет на четверых

5 декабря в Ростове-на-Дону был вынесен приговор одной из самых кровавых банд современной России (подробнее)