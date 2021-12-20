В Ростове 352 семьи получили ключи от новых квартир в экорайоне «Вересаево»

Фото: ГК «ЮСИ»

В донской столице завершилось строительство литера 8 в экорайоне «Вересаево». Об этом сообщил застройщик - группа компаний "ЮгСтройИнвест". А в минувшую субботу 352 семьи уже получили ключи от новых квартир.

Фото: ГК «ЮСИ»

В сданном литере имеется благоустроенный двор с мини-футбольным полем. Для ребятишек обустроены светящиеся качели и игровые комплексы. Арт-объекты, находящиеся поблизости, являются визитной карточкой экорайона. Во дворе также есть композиция из фонарей, выполненная в форме цветов, над дорожками сделаны стильные арки, дворик украшают еще и фигурные скамьи.

Фото: ГК «ЮСИ»

Новоселов порадуют стильные холлы. Их украшает керамогранитная плитка и декоративная штукатурка. Там же установлены зеркала в пол, в которые можно полюбоваться перед выходом на улицу. Не оставят равнодушными жителей и потолки, выполненные в технике Грильято.

Стоит отметить, что квартиры уже полностью готовы к заселению. Температуру дома новые жильцы смогут регулировать сами, благодаря системам индивидуального отопления. А чистовая отделка позволит хорошо сэкономить на ремонте.

В районе есть вся необходимая инфраструктура и находится она в шаговой доступности. Уже работает детский сад, который одновременно могут посещать до 300 ребят. В нем есть и ясельные группы. Сейчас идет строительство второго сада. Открыт школьный комплекс на 1434 места - самый крупный в Ростовской области. Любители спокойного отдыха могут прогуляться по аллее с фонтаном у дома, спортсмены продемонстрируют свои умения на памп-треке, а для детей установлен необычный скалодром.

Фото: ГК «ЮСИ»

- Главное в работе наше группы компаний - обеспечить комфорт для каждого жителя микрорайона. Поэтому возводить необходимую инфраструктуру вместе с домами уже стало нашей традицией. Во дворе новых домов есть места для отдыха и занятий спортом. А в минуте ходьбы - большая зелёная аллея для прогулок всей семьи. От лица генерального директора Иванова Юрия Ивановича и многотысячного коллектива «ЮгСтройИнвест» поздравляю наших дорогих новоселов с выдачей ключей! - поприветствовал новосёлов и гостей региональный директор Игорь Папко.

Фото: ГК «ЮСИ»

Напомним, что группа компаний уже на протяжении 18 лет строит комфортные микрорайоны на Юге России: в Ставрополе, Краснодаре и Ростове-на-Дону. А «Вересаево» отметили премией Urban Awards 2021 как самый экологичный район донской столицы.