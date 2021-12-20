Ростовский застройщик рассказал, как получить субсидированную ипотеку и зачем она нужна

Строительство ЖК «Город у реки», застройщик МСК. Фото: Анна Трофимченко.

В донской столице сейчас есть возможность приобрести любую квартиру в новостройке в ипотеку с низкой ставкой при этом или на выгодных условиях, воспользовавшись рассрочкой. Почему это так и кому это выгодно?

Реформа «сверху»

Комплексное развитие территорий (КРТ) - это тренд, спущенный застройщикам с «самого верха». Эта программа поможет избавиться от аварийного и ветхого жилья, а также создать комфортную городскую среду и, соответственно, улучшить качество жизни россиян. Сделать быстро – не получится. Но сделать - надо. Поэтому – есть нюанс. Всё, что до этого именовалось «специальным предложением» и носило сезонный характер, на сегодняшний день стало «нормой».

Изображение: вид на города с крыши ЖК «Сердце Ростова 2», застройщик МСК. Фото: Денис Демков

Эксклюзивное предложение

Тот, кто не желает приобретать квартиру на «вторичке», но в то же время не хочет и откладывать приобретение жилья, уже ориентируется на покупку квартиры в новостройке и на механику процесса, которую предлагает застройщик, проводящий политику гибких предложений.

Компании-застройщики учитывают, что не всякий клиент может или готов полностью оплатить договор долевого участия, даже при наличии скидки. На данный момент рассрочка стала гораздо популярнее ипотеки, потому что позволяет забронировать квартиру по ее текущей цене и оплачивать ее частями. Но стоит отметить, что ипотека сейчас более доступна населению, так как она дает выбор оптимальной ипотечной программы и по ставкам, и по срокам.

Московская Строительная Компания, например, сделала совместную со Сбербанком дополнительную программу субсидированной ипотеки, благодаря которой клиенты «МСК» могут купить квартиру по цене ниже рыночной. Акция будет длиться весь декабрь.

Застройщик платит банку, фактически покрывая часть расходов потенциального покупателя. Банк зарабатывает, а девелопер привлекает таким образом потенциального покупателя, для которого субсидированная ставка равнозначна скидки, но более привлекательная, чем обычное акционное предложение. Схема субсидирования проста: клиенту делается удорожание на 10% от стоимости квартиры без скидки. Взамен клиент получает выгодную ставку по ипотеке. На покупке квартиры можно сэкономить и 500 тыс. руб., и даже целый миллион.

При этом максимальная сумма удорожания квартиры составляет 500 – 800 тыс. руб., а экономия на выплатах процентов банку может составить до 2 млн руб., а ежемесячный платеж будет ниже на 20%. Выгода – очевидна!

Показываем наглядно выгоду для клиента «МСК» на примере покупки студии с господдержкой до трех миллионов рублей в ЖК «Рубин».

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Показываем наглядно выгоду для клиента «МСК» на примере покупки двухкомнатной квартиры в ЖК «Рубин» по программе семейной ипотеки.

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Показываем наглядно выгоду для клиента «МСК» на примере покупки трехкомнатной квартиры в ЖК «Город у реки» по стандартной программе ипотеки.

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В условиях комплексного развития территории (КРТ)

Застройщики, которые предлагают эксклюзивные акции своим клиентам, ориентированы на нынешнюю ситуацию в стране, конечно, и используют финансовые инструменты КРТ. Еще летом на площадке ПМЭФ-2021 говорилось о том, как будет работать механизм КРТ и на что могут рассчитывает застройщики, инвесторы в вопросе долгосрочного взаимодействия с региональными властями и банками.

Строительство ЖК «Город у реки», застройщик МСК. Фото: Анна Трофимченко.

Ростовская область уже вошла в тройку лидеров ЮФО по количеству открытых эскроу-счетов, благодаря которым банки охотно работают с застройщиками по проектному финансированию. Это подтверждает доверие покупателей, устойчивое положение компании и серьезные строительные проекты.

Купить квартиры различного формата по субсидированной ставке можно в жилых комплексах «Рубин» (литер I) и «Сердце Ростова 2» (литер VI и VII). Также действует скидка на трехкомнатные квартиры в жилых комплексах «Грин Парк» и «Город у реки» (литер VII и VIII).

Подробности можно уточнить у менеджеров отдела продаж застройщика «МСК» по тел.: 8 (863) 309-34-96.

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Застройщик: ООО СЗ «МСК-СИТИ», ООО «МСК-СТРОЙ», ООО СЗ «Первомайский», ООО СЗ «МСК-КАПИТАЛ». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.