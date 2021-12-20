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Общество20 декабря 2021 14:02

Стукачество или активная позиция: Ростовчане рассказали, как относятся к появлению приложения "Народный инспектор"

Со следующего года каждый гражданин сможет с помощью телефона отправлять фото нарушений правил парковки. По ним автомобилистам будут выписывать штрафы
Артур СЕЛИМОВ
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С новым приложением ростовчане смогут приучить "автохамов" соблюдать правила парковки

С новым приложением ростовчане смогут приучить "автохамов" соблюдать правила парковки

Фото: Артур СЕЛИМОВ

В 2022 году до 1 июня по всей стране должны запустить приложение «Народный инспектор». С его помощью, имея под рукой только смартфон, любой сможет снять нарушение ПДД со стороны автомобилиста и отправить его в специальную службу.

Таким образом, компетентные службы только на основании фотографии или видео смогут выписывать штрафы и присылать их владельцам транспортных средств.

Нововведение призвано, в первую очередь, бороться с любителями парковаться на газонах и тротуарах и других непредназначенных для этого местах. Новый проект вызвал бурную реакцию среди ростовчан. А мнения по поводу его необходимости разделились: одни считают нововведение откровенным "стукачеством", которое создаст напряженность в обществе и конфликтные ситуации, другие, напротив, уверенны, что навести порядок в городе смогут только сами жители своим участием и бдительностью.

Журналист «КП - Ростов-на-Дону» изучил все стороны вопроса и выяснил будет ли польза от такого контроля.

ПРОУЧИТЬ АВТОХАМА ЗАКОННО

Чтобы понять, есть ли в городе проблема с хаотичной парковкой, достаточно пройтись по центру в обеденное время. Автомобили паркуют на тротуарах, бордюрах или их вовсе оставляют на проезжей части. Ощущение, что весь этот транспорт просто «упал с неба» - настолько небрежно машины раскиданы по углам и закоулкам.

По городу можно проводить экскурсии и показывать местные достопримечательности – это джип на газоне, а вот тут у нас седан с иностранными номерами прямо на бордюре, и так можно продолжать до бесконечности.

- Я каждый день проделываю один и тот же маршрут - от остановки до работы по Ворошиловскому проспекту - рассказывает ростовчанин Михаил Нелепа. – Работаю в офисе на пересечении с Варфоломеева и каждый день встречаю на своем пути «Лексус» с абхазскими номерами, который, наверное, даже и не ищет легальную парковку, а просто оставляет автомобиль на пешеходной плитке поближе к своей работе.

Это очень сильно раздражает: есть желание пробить ему колеса, чтобы он сел на кузов и больше от сюда без помощи эвакуатора не уехал. Если появится такое приложение, то можно будет без нервов, безопасно и не нарушая закон проучить «автохама».

Порой машины становятся так плотно, что и пешеходу негде пройти

Порой машины становятся так плотно, что и пешеходу негде пройти

Фото: Артур СЕЛИМОВ

МУСОР НА ЛОБОВОМ СТЕКЛЕ И ЗАПИСКА С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМИ

О проблемах с беспорядочной парковкой можно узнать даже не выходя из дома. Городские паблики ежедневно публикуют фотографии, где автомобилисты бросают свой транспорт и ограничивают движение другим водителям и пешеходам. Горожане пытаются с этим бороться по-своему.

На форумах есть много советов как заставить водителей соблюдать парковочный этикет. Для начала горожане советуют оставить записку с предупреждением, что автомобиль мешает пешеходам и не нужно так себя вести. Более радикальная и показательная мера — это «закидать» автомобиль мусорными пакетами или повесить их на дверные ручки.

Особо «непонятливым» советуют сдувать шины, но это уже нарушение закона и можно попасть под статью "Хулиганство". Судя по отзывам, в спальных районах Ростова новое приложение "Народный инспектор" очень ждут домохозяйки. С этим инструментом - они уверены - хамства на тротуарах и газонах станет меньше.

А ИНСПЕКТОРЫ ГИБДД ЗАЧЕМ?

Однако, не все жители считают, что сервис пойдет на пользу, и называют подобные приложения «ябедничеством», которое будет провоцировать конфликты в городе.

- Я против беспорядочной парковки, таких автомобилистов нужно эвакуировать и штрафовать, из-за них образуются заторы и аварии, - рассказывает водитель одного из автобусных маршрутов в Ростове Максим. - С другой стороны я уверен, что это приложение будут совершенствовать. А значит, плавно все фотографии с «газонов» перейдут на дорогу, и проект превратиться в откровенное «стукачество».

Ситуации бывают разные, везде соблюдать правила дорожного движения не всегда выходит, - признается шофер. - Потому что дороги у нас узкие, а многие участки не продуманы с точки зрения безопасности и маневренности. Например, карманы для остановок в городе. Они тоже узкие, и пока туда зарулишь и встанешь, теряешь много времени. Вдобавок, они бывают перекрыты нарушающими парковку автомобилями. Естественно, приходится высаживать людей прямо на дороге. Но кто там будет разбираться в жизненных условиях? Сфотографируют и отправят, а водителю автобуса потом штраф придет. Я считаю, что парковщиков должна наказывать администрация, а штрафы на дороге должны фиксировать только сотрудники ГИБДД, а не обычные люди. Так будет объективнее.

Карманный "инспектор" - теперь в любом смартфоне

Карманный "инспектор" - теперь в любом смартфоне

Фото: Артур СЕЛИМОВ

ШТРАФОВАТЬ НЕ ТОЛЬКО ЗА ПАРКОВКУ

Известно, что приложение "Народный инспектор" уже активно работает в Татарстане. Там оно уже показало свою высокую эффективность. А изучив этот сервис, можно примерно представить, как будет работать система наказаний.

Помимо нарушения правил парковки в приложении можно зафиксировать движение по автобусной полосе, выезд за стоп-линию и еще много других ситуаций. Поэтому на штрафных санкциях действительно можно будет разориться.

Но и тут встречаются спорные моменты. К примеру, если нарушителя зафиксируют сразу несколько человек, тогда и штраф придет не один.

- Жалобы можно было отправлять и раньше, например в ГИБДД, но тут, если говорить, например, о парковке на газонах, претензия будет идти в городскую администрацию, потому что они нарушают правила благоустройства, - рассказывает урбанист Михаил Кругликов. - Важно чтобы люди добивались улучшения в городе легальными способами. Да, беспорядочная парковка — это плохо и, к сожалению, такого рода автомобилисты не понимают, в чем они не правы, поэтому находят тысячи причин своим поступкам. Но таких прецедентов должно становиться все меньше с каждым годом, а этот сервис - один из этапов этого длинного пути.

УБЕРЕЖЕТ ОТ ОБЩЕНИЯ НАРУШИТЕЛЕМ

Кроме того, сервис также поможет бороться с брошенными автомобилями и упростит процесс подачи заявления. В этом случае, не придется писать заявления в администрацию, весь процесс будет проходить гораздо быстрее.

Некоторые ростовчане считают, что незачем всем друг на друга ябедничать. Пусть нарушителями занимается Госавтоинспекция

Некоторые ростовчане считают, что незачем всем друг на друга ябедничать. Пусть нарушителями занимается Госавтоинспекция

Фото: Артур СЕЛИМОВ

- Я целиком и полностью поддерживаю идею внедрения приложения для жалоб на неправильно припаркованный автомобиль, – рассуждает активист Артемий Зайцев. — Это необходимо, чтобы заставлять ГИБДД выполнять свою работу и был хоть какой-то порядок.

Артемий отмечает, что в Госдуме уже много лет лежит законопроект по передаче функции администрирования штрафов за парковку местной администрации от ГИБДД. Но пока дело с мертвой точки не сдвинулось. Поэтому и приложение крайне необходимо для наведения порядка.

- Приложение исключает возможность для дорожных инспекторов бездействовать или привлекать заявителя за излишнюю настойчивость, - уверен эксперт. - Это оберегает от общения с нарушителем, который может после заявления навредить заявителю.

Появление сервиса точно не навредит тем, кто паркует автомобили правильно, а вот для систематических нарушителей приложение может оказаться страшным сном, поскольку одна неправильная парковка может обернуться крупной потерей из месячной зарплаты. Скорее всего, в этом случае бросить авто поближе подъезду или на газоне покажется уже не такой хорошей идеей.

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