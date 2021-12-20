Стукачество или активная позиция: Ростовчане рассказали, как относятся к появлению приложения "Народный инспектор"

С новым приложением ростовчане смогут приучить "автохамов" соблюдать правила парковки Фото: Артур СЕЛИМОВ

В 2022 году до 1 июня по всей стране должны запустить приложение «Народный инспектор». С его помощью, имея под рукой только смартфон, любой сможет снять нарушение ПДД со стороны автомобилиста и отправить его в специальную службу.

Таким образом, компетентные службы только на основании фотографии или видео смогут выписывать штрафы и присылать их владельцам транспортных средств.

Нововведение призвано, в первую очередь, бороться с любителями парковаться на газонах и тротуарах и других непредназначенных для этого местах. Новый проект вызвал бурную реакцию среди ростовчан. А мнения по поводу его необходимости разделились: одни считают нововведение откровенным "стукачеством", которое создаст напряженность в обществе и конфликтные ситуации, другие, напротив, уверенны, что навести порядок в городе смогут только сами жители своим участием и бдительностью.

Журналист «КП - Ростов-на-Дону» изучил все стороны вопроса и выяснил будет ли польза от такого контроля.

ПРОУЧИТЬ АВТОХАМА ЗАКОННО

Чтобы понять, есть ли в городе проблема с хаотичной парковкой, достаточно пройтись по центру в обеденное время. Автомобили паркуют на тротуарах, бордюрах или их вовсе оставляют на проезжей части. Ощущение, что весь этот транспорт просто «упал с неба» - настолько небрежно машины раскиданы по углам и закоулкам.

По городу можно проводить экскурсии и показывать местные достопримечательности – это джип на газоне, а вот тут у нас седан с иностранными номерами прямо на бордюре, и так можно продолжать до бесконечности.

- Я каждый день проделываю один и тот же маршрут - от остановки до работы по Ворошиловскому проспекту - рассказывает ростовчанин Михаил Нелепа. – Работаю в офисе на пересечении с Варфоломеева и каждый день встречаю на своем пути «Лексус» с абхазскими номерами, который, наверное, даже и не ищет легальную парковку, а просто оставляет автомобиль на пешеходной плитке поближе к своей работе.

Это очень сильно раздражает: есть желание пробить ему колеса, чтобы он сел на кузов и больше от сюда без помощи эвакуатора не уехал. Если появится такое приложение, то можно будет без нервов, безопасно и не нарушая закон проучить «автохама».

Порой машины становятся так плотно, что и пешеходу негде пройти Фото: Артур СЕЛИМОВ

МУСОР НА ЛОБОВОМ СТЕКЛЕ И ЗАПИСКА С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМИ

О проблемах с беспорядочной парковкой можно узнать даже не выходя из дома. Городские паблики ежедневно публикуют фотографии, где автомобилисты бросают свой транспорт и ограничивают движение другим водителям и пешеходам. Горожане пытаются с этим бороться по-своему.

На форумах есть много советов как заставить водителей соблюдать парковочный этикет. Для начала горожане советуют оставить записку с предупреждением, что автомобиль мешает пешеходам и не нужно так себя вести. Более радикальная и показательная мера — это «закидать» автомобиль мусорными пакетами или повесить их на дверные ручки.

Особо «непонятливым» советуют сдувать шины, но это уже нарушение закона и можно попасть под статью "Хулиганство". Судя по отзывам, в спальных районах Ростова новое приложение "Народный инспектор" очень ждут домохозяйки. С этим инструментом - они уверены - хамства на тротуарах и газонах станет меньше.

А ИНСПЕКТОРЫ ГИБДД ЗАЧЕМ?

Однако, не все жители считают, что сервис пойдет на пользу, и называют подобные приложения «ябедничеством», которое будет провоцировать конфликты в городе.

- Я против беспорядочной парковки, таких автомобилистов нужно эвакуировать и штрафовать, из-за них образуются заторы и аварии, - рассказывает водитель одного из автобусных маршрутов в Ростове Максим. - С другой стороны я уверен, что это приложение будут совершенствовать. А значит, плавно все фотографии с «газонов» перейдут на дорогу, и проект превратиться в откровенное «стукачество».

Ситуации бывают разные, везде соблюдать правила дорожного движения не всегда выходит, - признается шофер. - Потому что дороги у нас узкие, а многие участки не продуманы с точки зрения безопасности и маневренности. Например, карманы для остановок в городе. Они тоже узкие, и пока туда зарулишь и встанешь, теряешь много времени. Вдобавок, они бывают перекрыты нарушающими парковку автомобилями. Естественно, приходится высаживать людей прямо на дороге. Но кто там будет разбираться в жизненных условиях? Сфотографируют и отправят, а водителю автобуса потом штраф придет. Я считаю, что парковщиков должна наказывать администрация, а штрафы на дороге должны фиксировать только сотрудники ГИБДД, а не обычные люди. Так будет объективнее.

Карманный "инспектор" - теперь в любом смартфоне Фото: Артур СЕЛИМОВ

ШТРАФОВАТЬ НЕ ТОЛЬКО ЗА ПАРКОВКУ

Известно, что приложение "Народный инспектор" уже активно работает в Татарстане. Там оно уже показало свою высокую эффективность. А изучив этот сервис, можно примерно представить, как будет работать система наказаний.

Помимо нарушения правил парковки в приложении можно зафиксировать движение по автобусной полосе, выезд за стоп-линию и еще много других ситуаций. Поэтому на штрафных санкциях действительно можно будет разориться.

Но и тут встречаются спорные моменты. К примеру, если нарушителя зафиксируют сразу несколько человек, тогда и штраф придет не один.

- Жалобы можно было отправлять и раньше, например в ГИБДД, но тут, если говорить, например, о парковке на газонах, претензия будет идти в городскую администрацию, потому что они нарушают правила благоустройства, - рассказывает урбанист Михаил Кругликов. - Важно чтобы люди добивались улучшения в городе легальными способами. Да, беспорядочная парковка — это плохо и, к сожалению, такого рода автомобилисты не понимают, в чем они не правы, поэтому находят тысячи причин своим поступкам. Но таких прецедентов должно становиться все меньше с каждым годом, а этот сервис - один из этапов этого длинного пути.

УБЕРЕЖЕТ ОТ ОБЩЕНИЯ НАРУШИТЕЛЕМ

Кроме того, сервис также поможет бороться с брошенными автомобилями и упростит процесс подачи заявления. В этом случае, не придется писать заявления в администрацию, весь процесс будет проходить гораздо быстрее.

Некоторые ростовчане считают, что незачем всем друг на друга ябедничать. Пусть нарушителями занимается Госавтоинспекция Фото: Артур СЕЛИМОВ

- Я целиком и полностью поддерживаю идею внедрения приложения для жалоб на неправильно припаркованный автомобиль, – рассуждает активист Артемий Зайцев. — Это необходимо, чтобы заставлять ГИБДД выполнять свою работу и был хоть какой-то порядок.

Артемий отмечает, что в Госдуме уже много лет лежит законопроект по передаче функции администрирования штрафов за парковку местной администрации от ГИБДД. Но пока дело с мертвой точки не сдвинулось. Поэтому и приложение крайне необходимо для наведения порядка.

- Приложение исключает возможность для дорожных инспекторов бездействовать или привлекать заявителя за излишнюю настойчивость, - уверен эксперт. - Это оберегает от общения с нарушителем, который может после заявления навредить заявителю.

Появление сервиса точно не навредит тем, кто паркует автомобили правильно, а вот для систематических нарушителей приложение может оказаться страшным сном, поскольку одна неправильная парковка может обернуться крупной потерей из месячной зарплаты. Скорее всего, в этом случае бросить авто поближе подъезду или на газоне покажется уже не такой хорошей идеей.

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